Elveția pregătește o schimbare radicală a politicii sale de neutralitate. Modifică legea care i-a adus critici uriașe. Încrederea țării „este în joc”, avertizează un ministru

Ministrul elvețian al Apărării, Martin Pfister, a îndemnat parlamentarii elvețieni să aprobe relaxarea restricțiilor privind exporturile de arme pentru a contribui la stimularea cooperării internaționale în domeniul securității, avertizând asupra riscurilor potențiale cu care se confruntă țara neutră.

În februarie, guvernul a propus relaxarea restricțiilor privind exporturile de arme pentru a consolida industria internă și legăturile de securitate, o mișcare sensibilă pentru o țară care a blocat reexportul armelor și munițiilor sale către Ucraina.

Într-un interviu acordat ziarului Neue Zürcher Zeitung, publicat joi, înainte ca Pfister să se întâlnească cu omologul său german Boris Pistorius, ministrul a declarat că poziția restrictivă a Elveției a subminat „încrederea” cu partenerii săi de securitate.

„De aceea este important ca parlamentul să susțină revizuirea planificată a legii privind materialele de război: Trebuie să ne asigurăm că Elveția este un partener de încredere”, a spus el.

Pfister a subliniat riscul atacurilor cibernetice și al incursiunilor cu drone și a spus că există o „mare nevoie de îmbunătățire” a capacităților de apărare pentru a face față acestora din urmă.

Elveția a interzis altor țări să trimită Ucrainei arme făcute în Elveția

Legile de neutralitate ale Elveției interzic vânzarea de arme către țările implicate în conflicte armate și blochează reexportul armelor vândute anterior. Drept urmare, Germania nu a putut transfera muniție antiaeriană fabricată în Elveția către Ucraina.

Danemarca nu a uitat refuzul Elveției de acum trei ani de a permite transferul vehiculelor blindate Piranha III către Ucraina. De asemenea, Spaniei i s-a refuzat permisiunea de a reexporta rachete antiaeriene de 35 mm importate din Elveția.

Restricțiile au avut repercusiuni asupra industriei de apărare elvețiene. Germania, cel mai mare cumpărător de arme din Elveția, a retras companii elvețiene din unele contracte de achiziții, în timp ce Danemarca și Olanda au suspendat comenzile.

Ca urmare, exporturile de arme, muniții și materiale conexe fabricate în Elveția au scăzut cu 27% în 2023 și cu încă 5% în 2024, potrivit datelor de la Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice, citat de Reuters.

Rămâne neclar cât de mult ar aduce beneficii Ucrainei aceste potențiale schimbări dezbătute de Parlamentul Elveției. Se așteaptă un referendum asupra legii, dar acesta nu ar avea loc înainte de sfârșitul anului 2025. Prin urmare, nicio armă fabricată în Elveția nu ar putea ajunge în Ucraina înainte de 2026.

