Viorel Cataramă oferă premii de 1 milion de dolari primilor cumpărători de NFT-uri Elvila Digital!

Elvila SA își ia în serios noua direcție de dezvoltare și face un nou pas către Metaverse. Astăzi, CEO-ul Elvila SA și totodată al Elvila Digital, Viorel Cataramă, anunță că va lansa o colecție de NFT-uri (Non Fungible Token) intitulată Carpathian Bison NFT, ce va oferi beneficii foarte mari deținătorilor, atât în universul Elvila, cât și în Metaverse.

Elvila Digital va lansa o colecție de NFT-uri, în număr de 10.000, toate unice, ce va fi împărțită în două segemente. Astfel, NFT-urile ce vor avea numere între 1 și 7.000 vor fi numite Silver Carpathian Bison, iar cele cu numere între 7.001 și 10.000, Gold Carpathian Bison. Felul în care ele vor fi alocate celor care le vor cumpăra, va fi complet aleatoriu, practic, un investitor care va cumpara un NFT Carpathian Bison, va afla doar după cumpărare dacă el este versiunea Gold sau versiunea Silver.

Posesorii acestora vor beneficia de următoarele facilități: deținătorii Silver vor avea 10% discount la cumpărături în locațiile Elvila și pe www.elvila.ro, la achiziția cu criptomonede, discountul putându-se aplica la cumpărături în limita unui cuantum maxim de 50.000 ron/an calendaristic, iar deținătorii Gold vor avea 15% discount la cumpărături în locațiile Elvila și pe www.elvila.ro, la achiziția cu criptomonede, discountul putându-se aplica la cumparaturi în limita unui cuantum maxim de 100.000 ron/an calendaristic.

Dincolo de utilitatea lor, NFT-urile Carpathian Bison apelează la motive tradiționale românești pentru a sublinia trăinicia acestei investiții. Acest lucru a fost subliniat chiar de CEO-ul Elvila printr-o declarație oficială:

“În aceste vremuri grele, în care antreprenorii sunt speriați de război, de inflație, de siguranța zilei de mâine, am ales simbolul Zimbrului. Ce poveste de reziliență mai mare, ce metaforă mai bună pentru situația în care ne aflăm? În pragul dispariției la nivel european, acum repopulează Carpații. La fel si mediul de afaceri din România, crezut slab, a îmbrățișat tehnologiile noi și, în ultimul deceniu, a devenit un vârf al inovației mondiale.

Noi îmbrățisăm noile tehnologii, practic beneficiile pe care le aducem se adresează tuturor celor care pășesc în Metaverse. Dincolo de discounturile oferite, care practic, pentru un cumpărător de rând, acoperă mult mai mult decât prețul de lansare al NFT-ului, toți cei ce le achiziționează vor avea acces la o aplicație de design interior, easy-to-use și acces la o aplicație ce folosește Realitatea Augmentata, ce vor fi implementate de Elvila, ambele fiind în dezvoltare acum și vor fi lansate până la finalul anului. Mai mult, așteptăm cu nerăbdare Metaversul dezvoltat de Facebook și, acolo, vom oferi un design interior 3D, complet, pentru un office sau un meeting room, tuturor celor ce dețin aceste NFT-uri.”

Surprizele Elvila Digital nu se opresc aici. Pentru că ne dorim, înainte de toate, o comunitate care să mobileze cu stil Metaversul, vom oferi și premii de fidelizare pentru membrii activi. Astfel, la 24 de ore de la vanzarea integrala a colectiei, dintre deținătorii NFT-urilor (orice numar între 1 și 10.000), vor fi extrași trei câștigători, ce vor primi: 1 premiu de 2000 EGLD (aproape 400.000$ la cursul mediu),1 premiu de 1000 EGLD (aproape 200.000$ la cursul mediu) și 1 premiu de 500 EGLD (aproape 100.000$ la cursul mediu).

De asemenea, vor fi și premii mai mici, împărțite pe categoria NFT-ului Carpathian Bison.

Astfel, va exista o extragere doar pentru posesorii de Silver Carpathian Bison și o altă extragere doar pentru posesorii de Gold Carpathian Bison. Pe fiecare categorie vor putea să câștige 1 premiu de 300 EGLD (aproape 60.000 $), 1 premiu de 250 EGLD (aproape 50.000 $) și 1 premiu de 200 EGLD (aproape 40.000 $).

Fidelizarea comunității nu se va opri aici. Deoarece suntem conștienți că dincolo de valoarea artistică și de cea dată de beneficii, NFT-urile Carpathian Bison vor fi tranzacționate pe secondary market pentru profit, vom organiza periodic, în funcție de volumul tranzacționat, extrageri în care vom oferi 500 EGLD, selectând câștigătorul din rândul celor ce dețin NFT-urile Carpathian Bison la acel moment.

Proiectul Carpathian Bison a fost dezvoltat de către echipa Elvila Digital, condusă de Viorel Cataramă (CEO), Cosmin Mihai Lefter (Chief Commercial Officer), Radu Cîrstea (Chief Tehnical Officer), Ștefan Cataramă (Chief Creative Officer) și VD Law Group (Crypto Legal Expert).

“Proiectul Carpathian Bison nu este doar un proiect de fidelizare și de construire a unei comunități în jurul artei digitale. El este gândit atât pentru persoane fizice, dar și pentru investitorii mari. Deja, de când am început să popularizăm ideea, am primit foarte multe întrebări din partea unor investitori puternici, care înțeleg potențialul și nu vor să rateze acest val. Ceea ce oamenii trebuie să înțeleagă este că, prin felul în care este gândit întregul sistem, el este destinat, în egală măsura, și pieței secundare, trading-ului. Practic, în primul an, cu beneficiile de bază, acoperi investiția ta dacă îți mobilezi un birou, un apartament, etc. Apoi, poți revinde acest NFT și beneficiile aferente. Astfel, prețul de pe piața secundară, când deja el și-a dovedit utilitatea, va fi semnificativ mai mare. Din acest motiv, ne așteptăm ca NFT-urile Carpathian Bison să fie achizționate de către investitori. Ca sa fac o comparație, sunt exact ca “titlurile de stat”, doar ca sunt “titluri ELVILA”. Un bun garantat de un brand cu o istorie de 32 de ani. Aceasta este diferența față de alte proiecte, noi oferim predictibilitate, avem un proiect pe termen lung, iar beneficiile vor fi din ce în ce mai mari. Noi, Elvila, suntem una dintre cele mai mari companii din România, suntem cotați la bursă, asta garantează seriozitatea noastră”, a declarat Cosmin Lefter, Chief Commercial Officer Elvila Digital,

NFT – non fungible token – este un asset digital unic, ce nu poate fi copiat și care, prin legarea la blockchain, atestă, în orice moment, cine este proprietarul său de drept. El poate fi tranzacționat și, în prezent, reprezintă cel mai la modă segement de investiții și de economisire din domeniul inovației financiare.

Prin proiectul Carpathian Bison, Elvila își continuă drumul în Metaverse și rămâne, prin acțiunile sale, un pionier în mediul de business din România.

