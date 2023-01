Fotografie rară cu Elvis Presley, starul american născut în urmă cu 88 de ani. Fiica lui, Lisa Marie, va vorbi azi de la Graceland FOTO

Elvis Presley s-a născut pe 8 ianuarie 1935 la Tupelo, Mississippi. Fratele lui geamăn a murit la naștere.

Elvis Presley ar fi împlinit astăzi, 8 ianuarie, 88 de ani. S-a născut într-o familie modestă, mama lui, Gladys, și tatăl Vernon muncind din greu pentru a ajunge cu bine la sfârșitul lunii.

Pe 8 ianuarie 1935, Gladys a născut gemeni. Primul a sosit pe lume Jesse Garon, însă din păcate acesta nu a supraviețuit nașterii. Peste 35 de minute a venit și Elvis, care a fost perfect sănătos.

Astăzi, la 88 de ani de la nașterea Regelui, la Graceland (proprietatea din Memphis care a fost deținută de Elvis și unde a murit în 1977) va avea loc o ceremonie specială. Își va face apariția și va avea o intervenție în direct și singurul copil al lui Elvis, Lisa Marie Presley, fosta soție a lui Michael Jackson.

Tot pe pagina de twitter a domeniului Graceland a fost publicată o imagine de când Elvis era un țânc.

Elvis, alături de soția Priscilla și de fiica Lisa Marie, la Graceland

