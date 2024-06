Ema Pendiuc, din nou pe covorul roșu, înconjurată de copiii care au jucat în cel mai recent film pe care l-a produs

Cea mai recentă producție românească de film pentru copii, filmul „Detectivel Prichindel și Universurile paralele” a avut lansarea în cinema, chiar la sfârșit de an școlar. Cu o temă de mare actualitate, inspirată din zona de dezvoltare personală și credință în acea forță invizibilă a binelui, care este în fiecare dintre noi, filmul a fost savurat de peste 250 de invitați, copii, părinți, bunici și cadre didactice.

De-a lungul anilor, Ema Pendiuc, producătoarea filmului și fondatoarea Școlii de Film și Televiziune pentru Copii Micile Vedete, a primit cu zâmbetul pe buze, pe covorul roșu, rând pe rând, mii de invitați mici și mari, de-a lungul celor 22 de premiere pe care le-a organizat. Peste 40 de filme pentru copii a realizat împreună cu sora sa, Ariana Pendiuc, regizor, în cei 14 ani de când au înființat prima școală de film și televiziune pentru copii din România - Școala Micile Vedete.

Evenimentul a avut loc la cinematograful Movieplex, din Plaza România, iar filmul face parte dintr-o serie mai amplă de filme pentru copii cu detectivi, care au ajuns chiar si la prestigiosul Festival de Film de la Cannes. Foarte interesant este faptul că, atunci când a hotărât să înceapă această serie de filme, Emma Pendiuc a făcut un sondaj printre copiii participanți la cursurile școlii, iar filmele cu detectivi au fost pe primul loc în preferințe lor, urmându-le apoi filmele cu aventuri în natură. „Primul detectiv din această serie, pe care o realizăm, în continuu, de mai bine de 10 ani, Andrei, are acum 24 de ani și vreo 2 metri înălțime și am hotărât să îl chemăm din nou în film, alături de cel mai mic detectivel, Alexandru, care are doar 6 ani. Sunt tare haioși împreună și reușesc să stârnească hohote de râs în sala de cinema.”, a declarat Ariana, regizorul filmului. „Dar, cel mai important este că reușesc împreună să transmită un mesaj educativ foarte puternic, și anume: că poți răzbate în viață și poți avea succes prin bunătate, ajutându-i pe cei din jur și oferindu-le iubirea ta. Copiii de azi trăiesc în vremuri în care ura, bulling-ul și cearta sunt reperele lor și modul prin care ei cred pot obține succesul și admirația celor din jur. Ca sociolog, consider că este o pantă foarte periculoasă pe care, dacă nu o înclinăm în sens invers la timp, nu ne va fi deloc bine, ca societate, în asamblu. Ori educația pornește de la copii și părinți. Și exact aici aducem noi mesajele pozitive. Copiilor și părinților. Desigur, în limita capacităților noastre.”, a completat Emma Pendiuc, producatoarea filmului.

Protagoniștii filmului, care au vârste între 6 și 12 ani, au pășit cu emoție și bucurie pe Covorul Roșu alături de familiile și susținătorii lor. Aici, în lumina reflectoarelor, Micile Vedete sunt personajele propriilor lor povești. Ei sunt absolvenți ai Școlii de Film și Televiziune pentru Copii “Micile Vedete” și au învățat actorie de film în cadrul acestui proiect educațional nonguvernamental, unic în România, ce promovează tinerele talente și cinematografia de calitate pentru copii.

Ema Pendiuc, cea care a avut idea filmului ne-a spus: “Experienta de vicepreședinte al Centrului Internațional al Filmului pentru Copii și Tineri – CIFEJ, organizația la nivel mondial a profesioniștilor din industria filmului pentru copii, pe care o reprezint, m-a facut să realizez cât de importante sunt modele pentru copii. De aceea, readucem în filmele noastre absolvenții de marcă ai Școlii Micile Vedete, ce aduc inspirație, admirație și respect pentru copii. Andrei, de pildă, este un model autentic de tânăr pentru care valorile contează, principiile de viață sunt solide și care nu a uitat, nicio clipă, de unde a plecat. El și-a depășit, rând pe rând, cu ajutorul cursurilor noastre, problemele de dicție, teama de apariție în public și de a vorbi în fața oamenilor, timiditatea per ansamblu și a devenit, azi, un tânăr care are încredere în el însuși și în forțele proprii. În ultimii ani, aceste probleme apar, din ce în ce mai des, la copii. De aceea, noi am introdus gestionarea emoțiilor în cursurile noastre, prin tandemuri de emoții sub forma jocurilor actoricești, dar și tehnici de setare mentală, mindset, așa cum sunt Atitudinea Învingătorului, Încrederea și Imaginea de Sine. De altfel, de ani buni mentorez și adulții în programele mele de creștere a încrederii în sine, imagine și Mindset, asa cum este detaliat si pe site-ul meu, emmapendiuc.ro.”

Povestea Școlii de Film și Televiziune pentru Copii “Micile Vedete” merge mai departe și va continua să adauge noi și noi capitole. În acest demers ne susțin oameni și brand-uri de o reală valoare, care au înțeles să sprijine educația de calitate: Aquatique - Giusto, Cinematograful Movieplex și Plaza România.

