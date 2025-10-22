Panică la o hală de producție din Mureș. 15 oameni au fost evacuați de urgență din cauza unei emanări de gaz toxic. Unul dintre ei a ajuns la spital

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 22:29
Panică la o hală de producție din Mureș. 15 oameni au fost evacuați de urgență din cauza unei emanări de gaz toxic. Unul dintre ei a ajuns la spital
Pompieri în acțiune FOTO: Facebook/ISU Cluj

Cincisprezece angajați ai unei societăți comerciale din Luduș au fost evacuați dintr-o hală de producție, miercuri seara, 22 octombrie, după ce s-au sesizat degajări de monoxid de carbon, iar unul a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului din Târnăveni.

'Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș și Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș intervin în aceste momente la o hală de producție din orașul Luduș, în urma unei sesizări privind emanarea de monoxid de carbon în interiorul clădirii.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Mureș. Până în prezent, 15 angajați au fost evacuați preventiv dintr-un total de 18 persoane aflate în incintă. Un angajat care a acuzat cefalee a fost transportat la CPU Târnăveni de către echipajul SAJ, pentru investigații medicale suplimentare', a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Horea' al județului Mureș.

Echipajele operative efectuează măsurători de specialitate pentru identificarea sursei de unde provin degajările de monoxid de carbon.

'În acest moment, hala de producție este ventilată cu două ventilatoare de mare capacitate, pentru eliminarea gazului și readucerea concentrațiilor la limite normale. Pompierii militari continuă asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor', a precizat ISU Mureș.

