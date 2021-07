Emanuel Ungureanu, atac la adresa lui Florin Cîțu: Voi folosi toate mijloacele parlamentare ca domnul Cîțu să nu fie premier. I s-a umflat capul de la putere

"Abia aștept următoarea moțiune de cenzură"

Ungureanu a precizat că în cazul remanierii ministrului Transporturilor Cătălin Drulă, USR va ieși de la guvernare."Este un mare tâlc pe care o să îl deslușesc în septembrie, după 17, mai exact. Eu vă spun că sunt foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de performanța domnului Cîțu, dintre parlamentari și mai sunt foarte mulți oameni nemulțumiți că, poate e o chestiune de campanie electorală, în PNL este concurs de scos Drulă din Guvern. Și vă spun că, dacă iese Drulă, o să iasă și USR de la guvernare", a afirmat deputatul într-o intervenție la Realitatea PLUS.Parlamentarul USR PLUS l-a acuzat apoi pe Florin Cîțu că s-a folosit de aparatul guvernamental în campania electorală internă din PNL și a subliniat că se va folosi de „toate mijloacele parlamentare ca domnul Cîțu să nu mai fie premier ”.„Nu este în regulă ca un partid de la guvernare să aibă asemenea accente din partea unor miniștri. Noi am cerut decență, iar domnul Cîțu, repet, s-a folosit de aparatul guvernamental în campania electorală, ceea ce este o chestiune penală și dacă vă aduceți aminte, plângerea penală la DNA a depus-o comunitatea Declic, nu USR împotriva domnului Cîțu, deci societatea civilă. (...) El a fost ales de parlamentari, printre care și eu. Și el în loc să facă reforme, face campanie internă folosind resursele guvernamentale, o chestiune penală. Eu nu voi vota sub nicio formă și voi folosi toată puterea și toate mijloacele parlamentare ca domnul Cîțu să nu fie premier. Dar e vorba despre mine. Nu e vorba despre USR PLUS”, a conchis Emanuel Ungureanu.În urmă cu o săptămână, deputatulcomparândul cu fostul lider PSD condamnat la închisoare, Liviu Dragnea . Totodată, acesta s-a referit la Cîțu cu apelativul „stalinist” și a subliniat că „abia așteaptă” următoarea moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Din coaliția de guvernare face parte și USR PLUS, formațiunea în care este înscris Emanuel Ungureanu.„De ce nu vine DNA să-l ia...pe Cîţu? Am aşteptat 3 zile să văd dacă justiţia funcţionează în mod egal pentru toţi românii cu rang înalt în statul român. Se vede că nu. Domnul premier Cîţu, în lupta disperată de a pune mâna pe toată puterea în PNL şi România, a folosit o funcţionară a Guvernului, pe doamna Mioara Costin, care a întocmit un document cu strategia de atac împotriva lui Ludovic Orban , preşedintele Camerei Deputaţilor şi contracandidatul lui Cîţu la şefia PNL.Dragnea a făcut puşcărie pentru că ar fi folosit două angajate de la partid pe statul de plată al DGASPC Teleorman. Dragnea era pe vremea aceea doar preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. Faptul că prim-ministrul Cîţu a folosit un angajat al Guvernului pentru lupta lui politică sălbatică cu Orban, nu e mai grav?Acum câteva luni, Cîţu îmbrăca acest tricou pe care era imprimat sloganul lui Stalin: «Noi nu luăm prizonieri». Cîţu, în lupta lui sălbatică cu Orban ţine ostatice reformele promise pentru români. Lui Cîţu i s-a umflat capul de la putere. Problema este că Iohannis este complice la toate abuzurile de putere ale lui Câţu.Eu l-am votat pe Iohannis, nu ştiam pe vremea aceea că va susţine un stalinist îmbrăcat în ţoale capitaliste. Abia aştept următoarea moţiune de cenzură...”, a scris Emanuel Ungureanu, miercuri pe Facebook