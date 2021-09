Lucian Bode, filmat în timp ce lansa ode pentru Elena Udrea. Deputat USR: „Cîțu e doar o clonă a lui Dragnea”

„Vai de țărișoara noastră! Priviți acest video! Uitați cine este noul ministru al Justiției, Lucian Bode Omul care îi cânta osanale hoaței de Udrea. Vă aduc aminte că Elena Udrea și gașca ei, au pârjolit România în guvernarea Boc, inclusiv în combinația cu PSD, formând celebrul grup infracțional USL.În prima lui declarație ca ministru al Justiției, Lucian Bode a declarat că va semna OUG-ul hoției propus de Câțu și refuzat de Stelian Ion . Acum înțelegeți de ce a fost schimbat Stelian Ion? Iohannis vrea să controleze justiția, o justiție care să închidă ochii la furt.Voi vota moțiunea împotriva lui Câțu! Nu am acceptat dictatura hoției lui Dragnea, Câțu e doar o clonă. Câțu trebuie demis urgent pentru că el se află sub influența beției de putere, un drog ce aruncă România în prăpastie!”, a afirmat Emanuel Ungureanu pe Facebook.Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat joi, 2 septembrie, că în şedinţa coaliţiei de vineri seara formaţiunea pe care o reprezintă intenţionează să încerce "calea elegantă" şi va cere demisia de onoare a premierului Florin Cîţu, menţionând că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, are pregătită moţiunea de cenzură care va fi semnată şi de parlamentarii AUR Vicepremierul a susţinut însă că nu a negociat nimic cu AUR, adăugând că atunci când e vorba de o moţiune de cenzură în care un Guvern nu mai are sprijin este "un vot de conjunctură pe un subiect important".