Pericol de explozie sesizat de deputatul USR Emanuel Ungureanu la Spitalul Judetean Mures: "Tuburi de oxigen peste care se prelingea apa de pe peretii mucegaiti"

Deputatul atrage atentia si asupra mizeriei din saloanele si vestiarele spitalului."Acum cateva saptamani am filmat in curtea acestui cotet din Mures, transformat in Spital suport Covid 19, cum erau sprijinite de perete mai multe tuburi de oxigen peste care se prelingea apa de pe peretii mucegaiti. Astazi, dupa exact o luna, conducerea inconstienta a acestui spital, a mutat tuburile la intrarea in spital, exact pe calea de acces a pacientilor si a personalului medico-sanitar", scrie Emanuel Ungureanu pe Facebook Deputatul USR afirma ca "managerul Garbovan trebuie demis, nu numai pentru pericolul in care sunt bolnavii datorita depozitarii acestor tuburi de oxigen, ci si datorita mizeriei generale in care a lasat sectia Infectioase 2. Baile unitatii sanitare, vestiarele, saloanele, peretii stau sa se prabuseasca. Demiterea lui Garbovan ar fi prea putin, ar trebui sa fie condamnat pentru rele tratamente la adresa bolnavilor din acest spital si inchis aici impreuna cu politicienii din PSD si UDMR care il tin in functie!"