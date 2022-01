Raliul Dakar, etapă de coșmar pentru Emanuel Gyenes: ”S-a rupt axul care ţine bascula şi blocul motor”. Care a fost norocul românului

Pilotul român Emanuel Gyenes (KTM) a fost aproape să abandoneze încă din prima etapă a Raliului raid Dakar 2022, la moto, după ce la kilometrul 120 al probei speciale de duminică i-a cedat axul care ţine motorul şi bascula.

"Până la kilometrul 120 am avut un ritm bun, am recuperat multe poziţii. Acolo am observat că s-a rupt axul care ţine bascula şi blocul motor. M-am oprit să încerc să îl împing înapoi. Am reuşit, dar după 5 kilometri a ieşit iar şi am fost pe punctul de a abandona.

Am avut mare noroc că am reuşit să merg 200 de kilometri cu acel ax rupt şi a fost bine că nu a cedat de tot, să îmi cadă bascula şi motorul. Mă bucur că am terminat, însă sunt supărat pentru că am pierdut foarte mult timp din cauza acestei defecţiuni tehnice", a declarat Gyenes, într-un comunicat remis AGERPRES.

Pe lângă timpul pierdut pentru că a mers foarte încet din cauza ruperii axului, Mani Gyenes a primit şi o penalizare de 15 minute, în urma ratării unui punct de control, primul pe care îl ratează în cele 12 ediţii ale Raliului Dakar la care a luat startul.

Pilotul sătmărean, care a încheiat prima etapă pe locul 83, a reuşit să schimbe axul motocicletei în bivuacul din Ha'il, pentru a lua startul în etapa a doua, de luni, cu o probă specială de 338,43 kilometri.

Ads