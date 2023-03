Pilotul Emanuel Gyenes, care participă de 13 ani la Raliul Dakar, a postat în social media o fotografie în care apare alături de Jean Todt, fostul preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA). Fotografia, realizată în 2021, a fost făcută de proaspăta câştigătoare a premiului Oscar pentru cel mai bun rol feminin, Michelle Yeoh, partenera de viaţă a lui Todt.

"Această poză cu Jean Todt din ianuarie 2021 (preşedintele FIA la acea vreme) a fost făcută de partenera sa, Michelle Yeoh, care tocmai a câştigat Oscarul pentru cea mai bună actriţă (film Everything Everywhere All at Once). Cursele aduc oamenii împreună", a scris Gyenes pe Facebook.

Michelle Yeoh (60 de ani) şi Jean Todt (77 de ani) formează un cuplu din 2004.

Jean Todt a fost director la Peugeot şi Ferrari, iar din 2009 până în 2021 a fost preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism.

