”Nu sunteți singuri”. Val de reacții ai liderilor europeni după negocierile eșuate de la Casa Albă. Reacție oribilă a fostului președinte rus

Negocierile de la Casa Albă privind acordul mineralelor rare dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump a eșuat. Cei doi președinți au avut o dispută aprinsă în cadrul întâlnirii publice din Biroul Oval de la Casa Albă. Trump l-a numit pe Zelenski "lipsit de respect", în timp ce Zelenski a afirmat că nu ar trebui să existe "compromisuri" cu "ucigașul" Putin.

Reacțiile după acest eșec nu au întârziat să apară. Prim-ministrul Poloniei Donald Tusk, în schimb, l-a susținut pe președintele, afirmând: "Dragă Zelenski, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri".

Președintele Franței, Emmanuel Macron a sărit și el în sprijinul Ucrainei cerând să fie respectați ”cei care luptă împotriva agresorului rus”.

„Există un agresor rus, trebuie să-i respectăm pe cei care îl combat de la început”, a scris Președintele Franței pe rețelele de socializare.

De partea lui Zelenski este, în continuare, și Spania.

"Ucraina, Spania este alături de tine", a scris pe X liderul guvernului Spaniei Pedro Sanchez.

O sursă a declarat că poziția guvernului britanic rămâne și ea neschimbată după eșecul discuțiilor dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.

La rândul ei, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a transmis pe X un mesaj de susținere pentru Zelenski și Ucraina.

"Adevărul este simplu.

Rusia a invadat Ucraina. Rusia este agresorul.

Ucraina își apără libertatea – și a noastră.

Suntem alături de Ucraina", a fost declarația Maiei Sandu.

Dimitri Medvedev, fostul președinte și premier al Rusiei, a scris pe rețelele sociale că „porcul de Zelenski a primit în sfârșit o palmă în față”.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr:

'Ceea ce am văzut astăzi de la Casa Albă este grav și descurajant. Ucraina are în continuare nevoie de sprijinul SUA, iar securitatea și viitorul Ucrainei sunt importante și pentru SUA, și pentru Europa. Președintele Volodimir Zelenski are un sprijin puternic în Ucraina, un sprijin larg în Europa și și-a condus poporul într-o perioadă foarte dificilă și brutală, sub atacul Rusiei. Faptul că Trump îl acuză pe Zelenski că se joacă cu Al Treilea Război Mondial este profund nerezonabil și este o declarație de care mă distanțez. Norvegia este alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate. Sperăm că administrația Trump înțelege, de asemenea, importanța unei păci juste și durabile în Ucraina', potrivit agerpres.

Viceprim-ministrul Italiei Matteo Salvini, liderul partidului Liga, de extrema dreapta, pe X

'Vizați PACEA, opriți acest război! Haideți @realDonaldTrump'

Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, pe rețelele de socializare X și Bluesky

'Germania și aliații noștri europeni sunt uniți alături de Ucraina și împotriva agresiunii ruse. Ucraina poate conta pe sprijinul neclintit al Germaniei, al Europei și nu numai'.

Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, pe X:

”Singurul obstacol în calea păcii este decizia lui Putin (președintele rus Vladimir) de a-și continua războiul de agresiune. Dacă Rusia încetează să lupte, nu va exista niciun război. Dacă Ucraina încetează să lupte, nu va mai exista Ucraina. Sprijinul Estoniei pentru Ucraina rămâne neclintit. Este timpul ca Europa să se implice”.

