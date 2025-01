Incredibil cum s-a transformat Emanuel Mirea, solistul trupei Stigma. Artistul participă la X Factor. Ștefan Bănică: „N-are rost să mai vorbim, ai boală pe mine din 2004!”

Emanuel Mirea, solistul trupei Stigma, revine pe scenă în cel mai nou episod „X Factor”, duminică, de la 20.00, la Antena 1, unde Ştefan Bănică a uimit printr-o remarcă neașteptată.

Juratul X Factor Ștefan Bănică către Emanuel: „N-are rost să mai vorbim, ai boală pe mine din 2004!”

Emanuel Mirea a făcut furori cu trupa Stigma în anii 2000, apoi a continuat seria succeselor muzicale cu propria formaţie, Emanuel Mirea Band. În plină perioadă de glorie, a decis să ia totul de la zero, într-o ţară străină, lăsând muzica deoparte.

Totuși, la 47 de ani, Emanuel şi-a învins emoţiile şi a venit în faţa juraţilor „X Factor” dornic să demonstreze că locul lui este pe scenă.

Emanuel Mirea şi colegul său, Cornel Sorian, făceau senzaţie la începutul anilor 2000 cu formaţia pop-rock Stigma, însă drumurile lor s-au separat.

Emanuel a plecat peste hotare și a luat totul de la zero. „Eram şi celebru, şi tânăr, aveam o situaţie, însă la un moment dat mi-am dat seama că le am pe toate astea şi de fapt nu am cel mai important lucru, o stare de împlinire!”, le-a povestit el juraţilor X Factor, atunci când aceştia l-au întrebat ce l-a determinat să ia o decizie atât de radicală în ceea ce priveşte cariera lui.

„Acum viaţa mea e absolut normală. Îmi lipsesc scenele mari!”, le-a mai spus Emanuel, a cărui apariţie pe scena „X Factor” este, înainte de toate, o mare provocare pentru el.

„Sunt conştient că sunt mulţi oameni care m-au văzut ultima dată când aveam 25 de ani, eram blond, cu plete, fără riduri şi ochelari de vedere! Vreau să inspir, să aduc bucurie, bucurându-mă de ceea ce iubesc cel mai mult!”.

Juraţii „X Factor” l-au recunoscut pe Emanuel, ba chiar au depănat amintiri împreună: „N-are rost să mai vorbim, ai boală pe mine din 2004”, a dezvăluit amuzat Ştefan Bănică, însă urmează ca întregul context să-l aflăm în ziua difuzării emisiunii, duminică, 2 februarie.

