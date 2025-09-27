Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale de către conducerea Spitalului pentru copii 'Sf. Maria' din Iași, lucru care a dus la decesul a șase copii.

Aflat la Iași, deputatul USR a vizitat Spitalul pentru copii 'Sf. Maria', unde zilele trecute a fost anunțat decesul a șase copii din cauza unei infecții nosocomiale luate în timpul spitalizării la Terapie Intensivă. El a avut o întrevedere cu conducerea Spitalului 'Sf. Maria'.

Într-o conferință de presă, Emanuel Ungureanu a afirmat că a constatat lipsa implementării către Ministerul Sănătății a normelor pentru legea combaterii infecțiilor nosocomiale, adoptată în 2021, precum și absența camerelor de supraveghere video în secțiile ATI, fapt care, în opinia sa, îngreunează stabilitatea responsabilităților.

'Am venit să văd dacă aici se respectă legea făcută de noi în urmă cu patru ani. Avem o lege din 2021 de combatere a infecțiilor nosocomiale, care nu are norme făcute în integralitate de Ministerul Sănătății nici astăzi. Condoleanțele, pe care le transmit și eu astăzi, nu țin locul vieții copiilor. (...) În Parlament am dat o lege după o bătălie de doi ani, să avem monitorizare video în ATI-urile din toată țara. Știți să fie o cameră video în secția ATI din corpul A, unde au murit șase copii? Nu există nicio cameră, nu există nicio posibilitate, după primul deces, să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit', a declarat Emanuel Ungureanu.

El a semnalat nerespectări ale normelor de igienă, precum purtarea bijuteriilor de către personalul medical și manipularea pacienților fără mănuși.

'Am mers și la Secția de Ortopedie, cu doamna manager, să văd anumite lucruri. Primul fapt care mi-a atras atenția este că o asistentă avea o bijuterie pe mâini. Se știe că din 2012 este lege ca nicio asistentă medicală, nicio infirmieră, nimeni din personalul care are contact cu patul, cu pacientul, cu suprafețe din spital, nu are voie să aibă pe mâini absolut nimic. Nici bijutierii, nici ojă. E lege', a explicat Ungureanu.

Deputatul USR a criticat faptul că DSP Iași și epidemiologul spitalului nu au identificat încă sursa infecției celor șase copii morți, dar și reacția acestora întârziată.

'Bâjbâie și bâlbâie data la care a apărut primul caz. Unii că în 7 (septembrie - n.r), alții că în 10. Alții - că la sfârșit de august. Ultima dată este 10 septembrie. Întrebarea mea este: din 10 până pe 24, când s-a raportat, ce s-a întâmplat? De ce a așteptat DSP 14 zile ca să vină să constate focar aici? Cine a încălcat legea de la DSP? (...) De ce nu avem declarații clare de la epidemiolog?', a mai spus Emanuel Ungureanu.

Totodată, în conferința de presă susținută în fața Spitalului pentru copii, Emanuel Ungureanu a atras atenția asupra cerințelor măsurilor stricte și a responsabilizării personale medicale pentru prevenirea repetării situației în care șase copii, cu vârste de până la 15 ani, au murit din cauza infecțiilor nosocomiale, pe fondul unor boli asociate și a unei imunități scăzute.

