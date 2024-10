Emeric Ienei, umilit de statul român, la 87 de ani: „E foarte supărat"

Emeric Ienei (87 de ani), câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București, în anul 1986, este ignorat de statul român. Deși celebrul antrenor a bifat cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, seniorul se luptă cu statul, pentru a obține o pensie viageră.

Vasilica Ienei, fosta noră a marelui antrenor a povestit cum decurg demersurile.

„Nu are rentă viageră pentru că nu am știut de acest lucru. Nu este adevărat că a avut și apoi i s-a luat. Nu a avut niciodată. Dacă știam, as fi depus actele de mult.

Am aflat pur întâmplător de această rentă viageră și am început să mă interesez. Am și strâns documentele, le-am și depus la începutul anului, însă mi s-a zis că se va strânge comisia abia spre sfârșitul anului. Acum așteptăm și noi, este dreptul dânsului să o primească”, a declarat pentru SportPeSurse.ro, Vasilica Ienei, cea care are grijă de Emeric Ienei.

Elisabeta Lipă (PSD) l-ar fi pus pe „lista de așteptare" pe Emeric Ienei

Ads

Fostul fotbalist Alexandru Boc, care-l vizitează frecvent pe Emeric Ienei la Oradea, a dezvăluit faptul că antrenorul retras din activitate este puternic afectat de modul în care statul îl tratează.

„Este foarte supărat pentru că nu i s-a acordat acea rentă viageră. Nu i s-a dat niciun ban. Au avut doar trei jucători, printre care și Duckadam, dar s-au tăiat, nu li s-a mai dat.

Mi-a zis el asta. Și mi-a mai spus că a vorbit cu doamna Lipă, de fapt eu am vorbit, și i-a transmis că e primul pe lista de așteptare. Dar ce să aștepți? Să moară cineva?”, a precizat Boc.

Potrivit Legii nr. 69/2000, „sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, argint sau de bronz în probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale şi europene de seniori probe olimpice are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o rentă viageră

Ads