"Emeric Ienei a murit" a fost știrea care a făcut înconjurul presei în câteva minute.

Aproape toate publicațiile din România au scris despre decesul fostului antrenor, ajuns la venerabila vârstă de 87 de ani. Știrea a stat câteva minute și pe site-ul Ziare.com.

"Emeric Ienei e bine, tocmai s-a întors de la plimbare", a declarat un apropiat al antrenorului pentru Ziare.com.

Emil Boc a spus pentru Gazeta Sporturilor: „Acum am închis telefonul cu doamna care are grijă de el, este în viață, nu știu cum a apărut această informație, pe care am primit-o inclusiv eu”.

Emeric Ienei a câştigat ca antrenor cinci titluri, patru Cupe ale României şi Cupa Campionilor Europeni, toate cu Steaua Bucureşti.

În cele 49 de partide ca selecţioner, România a obţinut 22 de victorii, 13 egaluri şi 14 înfrângeri, golaveraj 77-56. A condus România la două turnee finale, Cupa Mondială din 1990 şi EURO 2000. A izbutit să califice în 1989 prima reprezentativă de fotbal, după două decenii, la o Cupă Mondială şi chiar să o aducă la un pas de sferturile de finală, fiind eliminată în optimi de Irlanda, după executarea loviturilor de la 11 metri.

Ne cerem scuze pentru informația falsă difuzată.