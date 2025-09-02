Peste jumătate de milion de tineri români vor să plece din țară în următoarele 12 luni. Date îngrijorătoare SONDAJ

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 19:00
România este țara cu cea mai mare pondere din Europa Centrală și de Sud-Est din care locuitorii se declară gata să emigreze, arată datele unui sondaj făcut de Banca Centrală Austriacă.

Conform cercetării făcute de bancherii centrali austrieci în România, Bulgaria, Cehia, Polonia, Albania, Ungaria și Macedonia, aproape 3,4% din populația de peste 18 ani din țara noastră și-a exprimat intenția de a emigra în următoarele 12 luni, relatează HotNews.

Cât privește motivele emigrării, majoritatea respondenților din cele 7 țări au declarat în principal că doresc să emigreze pentru un loc de muncă, iar pe locul al doilea este căutarea de condiții de viață mai bune în străinătate.

Astfel, conform sondajului, 3,39% dintre români vor să emigreze în următoarele 12 luni. Pe locul 2 se află bulgarii, cu 2,46%, urmați de polonezi, cu 2,17%, unguri, cu 1,88%, și cehi, cu 1,20%.

Mai mult, potrivit autorității monetare austriece, peste 10% din populația adultă spune că vrea să emigreze în următorii 10 ani, mai scrie sursa citată.

După cel mai recent recensământ, România are 15,37 milioane de locuitori de peste 18 ani, iar 3,4% dintre aceștia înseamnă peste 522.000 de potențiali emigranți.

Sondajul OeNB Euro este un sondaj periodic efectuat în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Colectarea datelor este făcută de institute de sondaje de opinie din țările Europei Centrale, de Est și de Sud-Est și coordonată din Austria.

Eșantionul este obținut prin interviuri față în față, realizate fie sub formă de interviuri personale asistate de calculator (CAPI), fie mult mai rar sub formă de interviuri cu creion și hârtie (PAPI).

În fiecare val de sondaj, aproximativ 1.000 de persoane (cetățeni ai țării respective, cu vârsta de 18 ani și peste) sunt intervievate per țară. Selecția eșantionului se bazează pe un eșantion aleatoriu stratificat în mai multe etape, cu eșantionare aleatorie pe rute.

De asemenea, sunt colectate caracteristici personale ale intervievatorilor, inclusiv sexul, vârsta, educația, statutul de angajare și experiența. Monitorizarea terenului include verificări ale consecvenței logice, apeluri telefonice inverse și verificarea interviurilor prin vizite personale. Se aplică ponderi post-stratificare pentru corecții.

