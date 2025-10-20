Românii nu mai revin acasă. Fenomenul emigrării înregistrează o nouă creștere în România

Românii au început să plece din nou din țară FOTO Pixabay

După aproape un deceniu în care mai mulți români se întorceau acasă decât plecau, trendul s-a inversat brusc. În ultimii doi ani, emigrarea a depășit semnificativ revenirea în țară, România înregistrând pierderi nete de populație de zeci de mii de persoane.

Fenomenul marchează o schimbare dramatică în mobilitatea românilor și afectează tot mai puternic categoriile de vârstă aflate în plină maturitate profesională, potrivit unei analize Profit.ro bazate pe datele INS.

În 2022, numărul imigranților (54.839 persoane) continua un trend de aproape un deceniu, în care îl depășea pe cel al emigranților (48.438). România era o țară cu sold migrator pozitiv în rândul cetățenilor care migrau definitiv. Din 2023, însă, balanța s-a inversat. Numărul imigranților a scăzut extrem de puternic, la 29.830 persoane, în timp ce emigranții au rămas constanți, la 48.612.

În 2024, decalajul s-a adâncit. Doar 28.431 de imigranți români s-au întors definitiv în țară, față de 51.062 de plecări definitive. Astfel, România a trecut de la un câștig net de aproximativ 6.400 de români în 2022, la pierderi nete de peste 18.700 în 2023 și nu mai puțin de 22.700 în 2024.

Nu mai pleacă doar tinerii

Ads

Structura pe vârste arată că emigrarea nu mai este specifică doar celor foarte tineri, ci cuprinde din ce în ce mai mult și generațiile aflate în plină maturitate profesională, cu, cel mai probabil, experiență și calificări. Românii din segmentul activ al populației continuă să părăsească țara, iar datele oficiale arată că, în 2024, cei mai mulți emigranți au avut între 35 și 39 de ani.

Potrivit statisticilor, această categorie a reprezentat peste 12% din totalul celor care au plecat. Grupa de vârstă 30–34 de ani a avut o pondere de 8,1%, urmată de 25–29 de ani (7,4%) și 20–24 de ani (6,6%). În total, aproape un sfert din românii care au emigrat anul trecut aveau sub 35 de ani. Și segmentul 40–44 de ani este semnificativ, cu aproape 10% din total.

Unde pleacă românii

Anul trecut au plecat din țară 51.062 de persoane, față de 48.612 în 2023 și 48.438 în 2022. Cele mai populare destinații au rămas statele europene cu comunități românești mari. Italia a atras anul trecut 11.055 de români, Germania 10.578, iar Spania 4.467. Austria (2.424) și Franța (1.723) au completat primele cinci destinații.

În afara Uniunii Europene, Canada (1.088), SUA (943) și Elveția (430) au fost principalele atracții pentru români. INS nu calculează numărul românilor plecați în Marea Britanie, una dintre principalele destinații de migrare. Ei sunt incluși la categoria „alte țări”, în care intră destinații variate, care au cumulat 17.551 de emigrări doar în 2024, reprezentând peste o treime din total.

Ads