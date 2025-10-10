Bancul tăios spus de Boc la congresul UDMR: „De ce se fac alegeri din patru în patru ani?”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri, 10 octombrie, la congresul UDMR, că a aflat de la români de ce se organizează alegeri în ţara noastră din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează. Boc a adăugat însă că se bucură de parteneriatul pe care l-a avut şi îl are în continuare cu UDMR.

La Congresul UDMR sunt prezenţi şi premierul Ilie Bolojan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, premierul ungar Viktor Orban. Preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent, deşi au existat informaţii legate de participarea sa la eveniment.

”M-am întrebat de ce se ţine Congresul UDMR. Şi ştiu, o dată la patru ani dumneavoastră vă alegeţi preşedintele şi o dată la doi ani aveţi un congres de stabilire a politicilor pe care le promovaţi. Am aflat de la români de ce se organizează în această ţară alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează. Aşa mi-au spus românii mai în glumă, mai în serios. Eu mă bucur de parteneriatul nostru pe care l-am avut şi îl avem în continuare. Şi în continuare contez pe acest parteneriat în interesul nostru, al tuturor pentru a continua o viaţă de calitate la Cluj şi în România”, a transmis Emil Boc în discursul rostit la începutul Congresului UDMR, care se desfăşoară la Cluj Napoca.

El a precizat că de peste 20 de ani a dat altă faţă municipiului Cluj-Napoca, ”un oraş în care normalitatea este la ea acasă, un oraş în care a te simţi acasă nu are niciun fel de legătură cu calitatea sau cu entia pe care o ai”.

Boc a menţionat că ”fiecare cetăţean se simte acasă în Clujul nostru drag şi împreună am construit un oraş tolerant şi european”.

Controverse la congresul UDMR

Președintele Nicușor Dan nu va mai lua parte la eveniment, iar la intonarea imnului Ținutului Secuiesc președintele PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala, potrivit Antena3 CNN.

Inițial, Nicușor Dan ar fi urmat să participe la reuniune alături de ceilalți lideri ai coaliției, printre care Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, și să susțină un discurs. Din partea USR este prezent ministrul Economiei, Radu Miruță. La deschiderea congresului au fost intonate, succesiv, imnul Ungariei, imnul Ținutului Secuiesc și imnul României. Sorin Grindeanu a ieșit din sală la momentul când s-a cântat imnul secuiesc, în timp ce premierul Ilie Bolojan a rămas prezent la eveniment.

Cu o seară înainte, Viktor Orbán a fost filmat într-un restaurant din Cluj-Napoca, în timp ce cânta și consuma băuturi alături de câteva persoane din anturaj. Potrivit relatărilor, înregistrarea îl surprinde pe liderul maghiar interpretând o piesă populară în limba maghiară, al cărei sens, potrivit jurnaliștilor, se poate reda astfel: „Noi nu plecăm de aici”.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a oferit o explicație legată de acel moment, precizând că melodia interpretată de Orbán este una tradițională, folosită la încheierea petrecerilor. „În Transilvania, și românii, și maghiarii, când se termină un chef, cântă această melodie”, a declarat Kelemen Hunor pentru Antena 3 CNN.

