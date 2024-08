Pusca si cureaua lata, ce prim ministru eram odata! (Opinii)

A plecat Emil Boc, in sfarsit! Rasuflam usurati si ii uram vant in pupa celui care a condus Executivul Romaniei peste 1.000 de zile.

A ramas singur Traian Basescu si nu cred ca isi va gasi prea curand o asa mana dreapta cum a fost Emil Boc. El a fost un premier demn de cascadorii rasului, care s-a aplecat sub apasarea lui Basescu inca de la inceput, fiind un politician fara coloana vertebrala si un prim ministru fara pic de viziune.

A dat legi pe care le-a retras, speriat si el de efectul lor asupra populatiei, folosita mai degraba drept cobai pentru fantasmagoriile iesite din laboratoarele de partid PDL-iste. Recentul caz al taxei auto este graitor. Nu mai vorbim de legea care promitea reformarea sistemului de sanatate. El a taiat sporurile si facea haz de necazul functionarilor cu ceva timp in urma: "Pusca si cureaua lata, ce sporuri aveati odata", le canta, dandu-le cu tifla, cumplitul nostru fost prim ministru. Ce nu anticipa era ca, pe ici, pe colo, smecherii sistemului isi vor trage din nou portia sporuri si beneficii.

Dupa ce a vazut ca nava se scufunda, ca un capitan adevarat, el a plecat de la bordul vasului, aplaudat doar de cei care il vor regreta cu adevarat, gen Elena Udrea. Sa nu ne pripim si sa nu o excludem pe venerabila doamna de pe lista de posibili inlocuitori ai lui Boc. Doar Elena Udrea ii poate indeplini lui Basescu inca un vis, cel al unui tandem cu adevarat sinistru la conducerea tarii. Premierul pare sa fi fost sacrificat pe altarul FMI-ului, care nu priveste cu ochi buni situatia din Romania.

Privim in urma oarecum amuzati, spre cariera lui plina de giumbuslucuri. Panglicile taiate pe orice portiune, cat de mica, de sosea de centura sau autostrada, dar si lopata si coasa cu care s-a indeletnicit, l-au facut un personaj de comedie, in buna traditie a tovarasilor PCR-iti. Peste toate, plecaciunile in fata sefului cel mare au aratat o personalitate de un servilism sinistru, cu care doar Elena Udrea se mai poate "lauda" pe scena politica actuala.

De fapt, nu am ramas fara prim-ministru, caci tatucul Jeffrey Franks are grija de noi si ne trage de urechi ori de cate ori nu ii respectam indicatiile. Cel care va veni in locul lui Boc va trebui si el sa se aplece sub deciziile FMI si sa execute indicatiile primite. Vom asista cel putin la o mascarada, pana ce va fi ales un inlocuitor al lui Emil Boc.

Anticipatele par singura solutie agreata de Opozitie si, mai nou, de minoritatile nationale, care vor avea un cuvant greu de spus in trecerea propunerilor de Parlament. Oricum ar fi, PDL-ul se pregateste de o debarcare pe termen lung de la conducerea tarii si de o iarna lunga si geroasa in Opozitie, ca sa fim in ton cu vremea de afara.

