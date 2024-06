Emil Boc, primarul Clujului: "Am votat pentru un oraș ca afară, iar Clujul este pe cale să fie un oraș ca afară"

A votat și actualul edil al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care candidează pentru încă un mandat de primar din partea PNL, arată Ziua de Cluj.

"E o zi importantă și pentru Cluj și pentru România și pentru Europa. Am votat astfel încât, în continuare, lucrurile bune să se adune la Cluj. Am votat pentru un oraș ca afară, iar Clujul este pe cale să fie un oraș ca afară, să și-l dorească românii în continuare. Am votat pentru echipa care a adus Clujul la acest nivel. Am votat pentru o Românie în Europa și pentru o Europă puternică, care să ne ofere siguranță. Sunt peste 1 milion de tineri care au dreptul să voteze pentru prima dată. Nu stați acasă. Tineri ca voi, în Ucraina, au trebuit să schimbe calculatorul cu kalasnikovul. Vă rog să faceți tot ce ține de voi, apărați lucrurile câștigate", a declarat Boc, la ieșirea de la urne.

Emil Boc are 57 de ani. S-a născut la 6 septembrie 1966, în Răchițele, județul Cluj. A fost ales pentru prima dată primar al Clujului în anul 2004. La alegerile locale din 2008, Emil Boc a fost reales în funcția de primar, la fel și în 2012, în 2016 și 2020, când a fost votat de aproape 75% dintre clujeni. Emil Boc a fost numit prim-ministru al României în 2008 și a condus Guvernul între 22 decembrie 2008 și 6 februarie 2012.