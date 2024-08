Aproape 74.000 de bugetari, disponibilizati

Guvernul a adoptat acte normative pentru disponibilizarea a aproximativ 74.000 de bugetari, a anuntat, miercuri, primul-ministru Emil Boc.

"Procesul de restructurare a statului si a aparatului bugetar este in linie dreapta. Asa cum am anuntat, pana in momentul de fata avem acte normative publicate in Monitorul Oficial pentru eliberarea din aparatul bugetar a 73.956 de posturi ocupate, fara a lua in calcul cele anuntate astazi de ministri.

Este un proces extrem de dureros, dar atat de necesar tarii pentru a putea restabili dezechilibrele bugetare care s-au conturat in ultimii 20 de ani si accentuate in perioada 2007 - 2008", a precizat Emil Boc.

Premierul a reafirmat angajamentul Executivului de a lua masuri de austeritate pentru reducerea deficitelor.

"Guvernul nu are nicio retinere sa adopte aceste legi cu plusuri politice evidente, dar cu beneficii pe termen lung si pentru politicieni, dar mai ales pentru tara", a subliniat premierul.

