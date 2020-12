Emil Boc despre negocierile pentru noul guvern: Fac parte din jocul obisnuit in viata politica. In Belgia s-a negociat un an

"In primul rand, acest proces de negociere, asa cum s-a spus in aceste zile, nu este nedemocratic, nu este iesit din comun, nu este in afara jocului obisnuit in viata politica. S-au intamplat situatii, in Belgia, cand un an de zile s-a tot negociat si nu s-a ajuns la formarea unui guvern . Nu spun ca se va asa ceva in Romania, este exclus.In al doilea rand, in Romania s-au incercat aproape toate coalitiile posibile intre formatiunile politice existente in Parlament astazi. Una singura n-a existat pana acum, aceasta - PNL, USR PLUS, UDMR. Si de aici rezulta o anumita dificultate pentru ca partenerii nu se cunosc, increderea se castiga destul de greu si se pierde usor in politica. De aceea, cred ca nu trebuie sa fim ingrijorati de faptul ca astazi inca nu avem o solutie dupa 48 de ore de negociere. Presedintele a procedat absolut in litera si in spiritul Constitutiei pentru ca textul Constitutiei ii cere presedintelui, in situatia in care nu exista un partid care sa aiba 50% din locurile din Parlament, sa identifice majoritatea politica in jurul careia se poate guverna. Astazi, presedintele a iesit si a spus foarte clar ca dupa primele negocieri nu s-a conturat exact o majoritate politica capabila sa formeze un guvern si mai e nevoie de un nou tur de consultari", a declarat Emil Boc.In acest context, edilul a explicat ca demisia lui Ludovic Orban de la conducerea Guvernului nu a fost un gest surprizator, ci a demonstrat o "intelegere mecanismelor democratice"."Gestul premierului Orban de a-si prezenta demisia eu nu-l consider nici intempestiv, nici de alta natura, ci unul responsabil si de bun simt. Intr-o negociere s-ar prefera sa nu mergi cu un avantaj in fata partenerilor de la USR PLUS, de exemplu, sa te folosesti si de calitatea de premier , si de cea de presedinte de partid in exercitiu, tocmai pentru a putea arata egalitatea de tratament pe care o ai in fata partenerilor si gestul de asumare politica. Deci, premierul Orban a demonstrat, din acest punct de vedere, o deschidere si o intelegere a unor mecanisme democratice", a mai spus Emil Boc.Negocierile dintre PNL, USR PLUS si UDMR s-au blocat duminica. Discutiile au fost suspendate dupa aproximativ doua ore din cauza neintelegerilor legate de sefia Camerei Deputatilor, disputata atat de Ludovic Orban cat si de Dan Barna CITESTE SI: