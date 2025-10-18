Emil Boc, despre subventiile la caldura: Este responsabilitatea primariilor

Autor: Diana Robu
Luni, 29 August 2011, ora 21:19
2011 citiri
Emil Boc, despre subventiile la caldura: Este responsabilitatea primariilor
Foto: Arhiva

Emil Boc a explicat, luni, intentia Guvernului de a sprijini din punct de vedere al suportabilitatii facturilor de incalzire din aceasta iarna doar patura vulnerabila, cea cu venituri mici.

Invitat la emisiunea "Sub semnul intrebarii" de la B1 Tv, seful Guvernului a subliniat ca acodarea subventiilor pentru caldura este responsabilitatea autoritatilor locale.

"Populatia trebuie sa stie ca este o responsabilitate a primarilor pentru a asigura o suportabilitate a caldurii. (...) Autoritatile locale n-au voie sa se joace cu focul si sa foloseasca demagogic sau populist cu aceasta problema. Primariile trebuie sa dea banii diferentiat, in functie de veniturile pe care le are fiecare", a spus premierul.

Doua treimi din costul facturii la energia termica, a explicat seful Executivului, va depinde de "implicarea sau neimplicarea autoritatilor locale, cu privire la ce pot oferi pentru cei care au venituri mai mici".

Boc a subliniat ca aspectul cel mai important este ca autoritatile locale sa schimbe politica de subventii cu cea de ajutoare care se adreseaza direct celor cu venituri mici.

Au disparut subventiile "dar se dau mai multe ajutoare la incalzire de la Ministerul Muncii, crescand valoarea lor si a numarului de beneficiari. Numarul beneficiarilor a crescut de la 200.000 la 330.000, cat vor fi in 2012", a spus primul ministru.

Acesta a comentat si acuzatiile liderilor Opozitiei, potrivit carora eliminarea subventiilor la caldura in aceasta iarna este doar o modalitate prin care primarii PDL vor primi mai multe fonduri de la bugetul de stat.

"Am auzit astazi o mare prostie si o mare tampenie a lui Ponta si Antonescu, care au spus ca prin eliminarea subventiei se vor da bani doar la primariile PDL. Oamenii astia habar n-au cum functioneaza un Guvern. E o anomalie istorica, aceste ajutoare se dau in functie de veniturile populatiei. Asta denota cat amatorism exista la nivelul acestor oameni, care se vor in fruntea tarii.

Cetatenii din foarte multe orase din Romania platesc incompetenta autoritatilor locale printr-o factura mai mare la caldura pe parcursul iernii. Multe primarii ale Opozitiei vor incerca sa-si ascunda incompetenta sub masca Guvernului. Bucurestiul pune din buget, tot din banii cetatenilor. Cea mai mare subventie este in Bucuresti. Din banii tututot cetatenilor, se dau oamenilor din Capitala, pentru a tine facturile sub control", a conchis premierul.

Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”
Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”
Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat vineri o serie de măsuri pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri în școli. Oficialul a subliniat că responsabilitatea revine atât...
Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede
Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 17 octombrie, legea care limitează indemnizațiile și numărul membrilor din conducerea companiilor de stat, act normativ pe care Guvernul condus de...
#emil boc subventii caldura, #Emil Boc subventii termoficare , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cine pune in pericol siguranta energetica a Romaniei si face jocurile Rusiei. Economist: "Erati in echipa cu Calin Georgescu"
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
ObservatorNews.ro
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz si ar fi dat drumul la gaz, in cazul exploziei din Rahova

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”
  2. Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede
  3. Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
  4. Cum explică Ministrul Apărării criticile privind exercițiul de mobilizare: "Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi vrea să denigreze Armata Română"
  5. Își aleg bucureștenii primarul pe 7 decembrie? Care este condiția pusă de PSD pentru a fi de acord cu această dată SURSE
  6. Premierul Bolojan vrea o coaliție stabilă, dar nu ”una mormântală, care nu face nimic, care se blochează”
  7. Diana Șoșoacă, toată un zâmbet în studioul Russia Today: ”Uniunea Europeană e ca pe timpul Inchiziției Catolice”
  8. Ilie Bolojan anunță posibilele date pentru alegerile la Primăria Capitalei: Vor fi în noiembrie sau decembrie
  9. A murit sora fostului premier Adrian Năstase. „A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor”
  10. Cum a redus Ilie Bolojan, pe șest, subvențiile pentru partide. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”