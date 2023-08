Guvernul are, in sfarsit, purtator de cuvant

Europarlamentarul Rares Niculescu a declarat ca a acceptat oferta premierului Emil Boc de a ocupa functia de purtator de cuvant al Guvernului.

"Am avut onoarea ca domnul Boc sa ma propuna sa fiu noul purtat de cuvant al Guvernului si eu am acceptat. Am solicitat sa mi se permita un ragaz sa-mi finalizez proiectele incepute la Parlamentul European", a declarat Niculescu, citat de NewsIn.

Niculescu a precizat ca are nevoie inca o saptamana sau doua pana cand va prelua functia si ca in locul lui ar urma sa devina europarlamenta, Ion Lucian Hambasan, membru PD-L Sibiu.

Rares Niculescu este membru PD din 2000 si a devenit europarlamentar in 2007.

