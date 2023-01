Guvernul Boc, la vot in Parlament - urmareste minut cu minut!

Guvernul Emil Boc 3 a primit votul de investitura in Parlament.

22:15 - Referitor la reinnoirea invitatiei facuta de Traian Basescu cu privire la o eventuala razgandire a liberalilor de a se alatura guvernarii, Crin Antonescu a declarat seara, la Realitatea Tv, ca seful statului "nu mai are nicio masura" in interpretarea Constitutiei.

Antonescu a adaugat, apoi, ca Basescu nu isi doreste, de fapt, acest lucru, intrebandu-se ce ra face seful statului daca liberalii ar spune maine ca vor la guvernare.

21:50 - Prima sedinta a Guvernului Boc s-a incheiat. Executivul a aprobat proiectul de buget pe 2010.

20:25 - Cele peste 40 de voturi in plus pe care le-a primit Guvernul Boc in Parlament nu i-au lasat reci pe liderii Opozitiei, dar in special pe social-democratul Mircea Geoana, peste 30 dintre acestea fiind date de membri PSD.

Geoana a spus, la Antena3, ca cei care au votat impotriva deciziei partidului au fost speriati de intoxicarile presedintelui cu privire la dizolvarea Parlamentului si alegerile anticipate

18:30 - A inceput prima sedinta a Guvernului Boc.

18:00 - Ministrii lui Boc si-au preluat mandatele de la predecesorii lor.

17:45 - Prima sedinta a Guvernului Boc, ce trebuia sa aiba loc la ora 18:00, a fost amanata pentru ora 18:30.

17:35 - Presedintele Traian Basescu a tinut un scurt discurs, aratand ca guvernarea actuala "este o guvernare care incepe in conditii mai grele decat guvernarea precedenta si ca noul Cabinet este investit in conditii grele din punct de vedere economic.

17:00 - Ministrii noului Cabinet Boc au inceput sa depuna juramantul de credinta, in ordinea urmatoare:

- Premierul Emil Boc a depus juramantul de credinta.

- Viceprim-ministrul Marko Bela a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Administratiei si Internelor, Vasile Blaga, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Finantelor Publice, Sebastian Vladescu, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Afacerilor Externe, Theodor Baconski, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Gabriela Udrea, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Oprea, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Comunicatiilor, Gabriel Sandu, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Muncii, Mihai Seitan, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a depus juramantul de credinta.

- Ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, a depus juramantul de credinta.

15:10 - "Se cuvine sa le uram succes, urmeaza o perioada dificila pentru tara din punct de vedre economic. Noi vom face o pozitie ca toate lucrurile sa fie transparente, ne dorim ca resursele sa nu se imparta pe criterii politice ci sa ajunga la oameni, pentru ca toti sunt cetatenii Romaniei, si vom fi foarte atenti la demersurile guvernului", a spus si Ecaterina Andronescu.

15:00 - Liderul UDMR Marko Bela a spus ca abia acum incepe greul. El a mai precizat ca este convins ca exista si in Opozitie destui parlamentari "care sunt cosntienti ca avem nevoie de un guvern stabil ca sa adoptam o serie de masuri importante in urmatoarea perioada".

14:50 - Premierul Emil Boc a anuntat, miercuri, in Parlament, ca noul Guvern va depune juramantul in fata presedintelui Basescu, dupa care ministrii isi vor prelua portofoliile si se vor reuni in sedinta de guvern.

14:45 - Prim-vicepresedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este trist ca stie "ca acest guvern este acelasi care a prabusit economic Romania in 2009.

14:40 - 276 de senatori si deputati au votat pentru si 135 impotriva, a anuntat Ludovic Orban.

14:35 - Emil Boc asteapta rezultatul "optimist", cum este "prin structura". "Eu sunt un optimist prin structura si daca vom primi votul de investitura stim ce avem de facut", a declarat premierul.

14:30 - Votul s-a incheiat, urmeaza numaratoarea.

13:50 - A inceput votul secret cu bile. Voteaza intai in ordine alfabetica senatorii, apoi deputatii.

13:45 - Presedintele Senatului, Mircea Geoana, si-a exprimat regretul pentru "excesele verbale si lacunele in educatie" ale unor colegi parlamentari.

13:40 - Premierul Emil Boc a revenit la tribuna si a subliniat ca multe masuri luate de Guvern anul trecut au fost decise in vremea cand PSD era inca la Putere, asa incat si social-democratii sunt responsabili pentru ele. "Va cerem un vot de incredere pentru a face ceea ce trebuie pentru Romania", aincheiat Boc,.

13:35 - Fostul pesedist Eugen Nicolicea si-a auzit numele pronuntat de un coleg de la tribuna si a cerut un drept la replica. Mircea Geoana i l-a refuzat. "Va multumesc, domnule prostanac!", a raspuns acid Nicolicea.

13:30 - Crin Antonescu a tinut sa ii contrazica pe unii parlamentari care au acuzat Guvernul Boc ca a lasat Cultura pe mana unui reprezentant UDMR. "Kelemen Hunor e la fel de roman ca mine si ca toti romanii", a subliniat liderul PNL.

13:10 - Viceliderul grupului PNL din Camera Deputatilor, Eugen Nicolaescu, a declarat, in sedinta plenului, ca parlamentarii liberali vor vota, la vedere, impotriva noului Cabinet Boc, la fel ca parlamentarii PSD.

12:50 - Senatorul independent Liviu Campanu a declarat ca el si colegii sai nu si-au dorit privilegii, ci au oferit un sprijin noului Executiv Boc pentru depasirea crizei actuale.

12:30 - Liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a afirmat ca parlamentarii acestui grup nu vor sustine nicio motiune simpla sau de cenzura impotriva Guvernului, insa isi rezerva dreptul unei alte pozitii in privinta legilor propuse.

Pambuccian a precizat ca deputatii minoritatilor nationale isi vor respecta cuvantul dat pentru sustinerea unui nou Guvern Boc, precizand ca in acest moment este "o noua realitate politica" fata de momentul majoritatii parlamentare in jurul primarului Sibiului, Klaus Iohannis, pentru sustinerea acestuia in functia de premier.

12:10 - Liderul UDMR, Marko Bela, vicepremier propus, a vorbit in plen de o reconciliere care sa scoata tara din situatia in care se afla. "In acest moment clasa politica din Romania este divizata in mod dramatic si riscam sa introducem aceasta divizare in intreaga societate. Nu avem voie sa nu incercam totul pentru a avita aceasta ruptura", a declarat Marko.

11:55 - Liderul liberal Crin Antonescu a declarat in plenul Parlamentului ca nu va vorbi despre Guvernul Boc pentru ca nu obisnuieste sa se exprime de doua ori cu privire la acelasi lucru. "Despre Guvernul dvs am vorbit la motiunea de cenzura", a spus Antonescu, si a adaugat ca nu s-a schimbat nimic de atunci, nici premierul, nici echipa, nici programul.

11:35 - Mircea Geoana a declarat de la tribuna Parlamentului ca traieste un monent trist pentru ca "propunerea de guvern Emil Boc 4 reprezinta o solutie proasta pentru Romania". Revenirea cu acelasi Guvern si acelasi program de guvernare "reprezinta o sfidare la adresa opiniei publice si la adresa Parlamentului", mai crede liderul PSD.

11:15 - Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc nu crede ca Guvernul va fi respins, fiind asigurate suficiente voturi din "tradari".

10:55 - Parlamentarii PSD au revenit in sala si vor vota, cu bilele la vedere, impotriva Guvernului Boc.

10:35 Parlamentarii PSD au parasit sala de plen. Ei au fost convocati la o sedinta a grupului social-democrat.

10:20 - Emil Boc si-a inceput discursul amintind ca, din punct de vedere economic, "incheiem cel mai dificil an din ultimii 20, poate chiar din ultimii 60".

10:15 - Presedintele Senatului, Mircea Geoana, nu este prezent in sala de plen. La tribuna sunt presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, si vicepresedintele Senatului, Anca Boagiu, ambele de la PD-L.

10:00 - Sedinta de plen a inceput cu intarziere.

9:45 - Deputatul Sever Voinescu de la PD-L a anuntat programul sedintei de miercuri. Premierul desemnat va prezenta in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului echipa sa si programul de guvernare. Apoi va exista o dezbatere, cu luari de cuvant de la partidele politice. Votul final va fi secret, cu bile.

9:40 - Emil Boc a intrat in sala de plen, declarandu-le jurnalistilor ca spera ca parlamentarii sa fie de buna credinta si sa dea un vot favorabil Guvernului.

9:30 - Sedinta de plen nu a inceput.

Executivul are nevoie de 236 de voturi "pentru" ca sa fie investit. Voturile necesare pentru a trece de Parlament pot fi obtinute daca PD-L, UDMR, grupul minoritatilor si cel al independentilor isi exprima cele 239 de voturi de care dispun.

Toti cei 15 ministri ai noului Guvern au fost audiati, marti, in comisiile de specialitate si au primit aviz favorabil. Acesta este insa doar consultativ. Conteaza acum doar votul final in plen.

Ministrii care au primit aviz favorabil din partea comisiilor sunt:

Vasile Blaga la Ministerul Administratiei si Internelor

Theodor Baconschi la Ministerul Afacerilor Externe

Catalin Predoiu la Ministerul Justitiei

Adriean Videanu la Ministerul Economiei

Sebastian Vladescu la Ministerul Finantelor Publice

Radu Berceanu la Ministerul Transporturilor

Daniel Funeriu la Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului

Cseke Attila la Ministerul Sanatatii

Kelemen Hunor la Ministerul Culturii

Laszlo Borbely la Ministerul Mediului

Gabriel Oprea la Ministerul Apararii Nationale

Gabriel Sandu la Ministerul Comunicatiilor

Mihai Seitan la Ministerul Muncii

Mihail Dumitru la Ministerul Agriculturii

Elena Udrea la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.