Guvernul face o analiza a arieratelor din sanatate

Guvernul face, in prezent, o analiza a arieratelor din sanatate impreuna cu ministerul de resort, Casa Nationala de Asigurari in Sanatate (CNAS) si cu organismele implicate in acordurile internationale ale Romaniei, a declarat, joi, premierul Emil Boc.

"Se face o analiza a tuturor arieratelor din economie, inclusiv a celor din sanatate. Important este ca mecanismele de prevenire a cumulului de arierate sa functioneze, iar lucrurile sunt analizate de Guvern. Si aceasta analiza se face astazi impreuna cu CNAS, Ministerul Sanatatii si cu cei implicati in acordurile internationale ale Romaniei", a afirmat prim-ministrul, raspunzand unei intrebari a presei referitoare la declaratia presedintelui Traian Basescu privind plata arieratelor la medicamente.

Seful statului a afirmat miercuri ca, in domeniul sanatatii, Romania are probleme serioase privind achizitiile de medicamente, mentionand ca arieratele din acest sector vor fi, cu siguranta, o prioritate in discutiile pe care delegatia Fondului Monetar International (FMI) sosita la Bucuresti le va purta cu autoritatile.

El a sustinut ca nu trebuie platit niciun leu din aceste arierate pana cand nu se reglementeaza sistemul de achizitii de medicamente atat in spitale, cat si prin farmacii. "Vreau sa stiti public punctul meu de vedere, indiferent ce va decide Guvernul: nu trebuie platit niciun leu pentru arieratele la medicamente pana cand nu se reglementeaza sistemul de achizitii de medicamente si in spitale si cele distribuite prin farmacii.

A continua la fiecare sase luni sa tot constatam ca avem arierate in conditiile in care si Comisia Europeana constata nereguli in achizitiile de medicamente cred ca este o mare greseala, indiferent cine ne cere sa platim cu prioritate in zona de arierate la medicamente", a spus Basescu.

