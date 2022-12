Muzeul de Arta nu vrea sa-i dea lui Basescu un iconostas din 1682

Hotararea de Guvern semnata de Emil Boc prin care peste 100 de obiecte de cult urmeaza sa fie scoase din muzee si trecute sub tutela Administratiei Prezidentiale, pentru a impodobi Palatul Cotroceni si biserica restaurata, este criticata de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania.

Potrivit unui comunicat al RNMR remis Ziare.com, a fost lansata o dezbatere la nivel national despre modul in care se pastreaza si se valorifica patrimoniul national.

Hotararea de Guvern dispune preluarea in administrarea Administratiei Prezidentiale a mai multor bunuri culturale, proprietate privata a statului, aflate in custodia Muzeului National de Arta al Romaniei.

Obiectele in cauza provin de la biserica fostei manastiri Cotroceni (demolata in 1984) si au intrat, in 1977, in custodia Muzeului National de Arta al Romaniei pentru a fi salvate dupa avarierea lacasului de cult in urma cutremurului.

Aproape 150 de obiecte de cult - icoane, broderii, orfevrarie, mobilier liturgic - de o inestimabila valoare, urmeaza a fi extrase din spatii special amenajate si asezate in biserica de beton neterminata inca, reconstruita pe vechile fundatii ale bisericii manastirii ctitorite de Serban Cantacuzino, deci in conditii de conservare incerte.

Piesa de rezistenta din ansamblul vizat de aceasta HG este Iconostasul din 1682, singurul pastrat din perioada cantacuzina in colectii publice muzeale, si care, potrivit opiniei specialistilor, este pus intr-un mare pericol.

Publicul care doreste sa contribuie la salvarea Iconostasului de la Cotroceni este invitat sa se documenteze asupra situatiei si sa semneze o petitie online deschisa de RNMR.

M.M.

Ads