PD-L il propune tot pe Emil Boc la conducerea noului Guvern (Video)

PD-L il sustine in continuare pe Emil Boc pentru conducerea noului Executiv, a anuntat Gheorghe Flutur, la iesirea de la consultarile de la Palatul Controceni.

Vicepresedintele PD-L a facut apel la responsabilitate si a invocat continuarea reformelor si respectarea angajamentelor luate atat in plan intern, cat si extern.

"PD-L este solitar cu presedintele sau si are in vedere reformele pe care le-a inceput", a declarat Gheorghe Flutur, adaugand ca fostul aliat, PSD, si-a desavarsit marti strategia, "sacrificand o tara in interesul lui Mircea Geoana".

Vicele PD-L a anuntat ca avand cei mai mult parlamentari, partidul sau se considera indreptatit sa faca aceasta propunere. "PD-L este deschis dialogului pentru stabilitate politica", a mai spus Gheorghe Flutur.

La inceputul consultarilor cu PD-L, dupa ce a multumit din nou premierului Emil Boc pentru activitatea Cabinetului sau, Traian Basescu a anuntat ca isi propune sa nu tergiverseze numirea unui nou Guvern si ca militeaza pentru o decizie rapida.

"Fac o observatie, in momentul de fata cei care clameaza cel mai mult nevoia de stabilitate sunt exact cei care au generat-o (criza politica - n.n.), cei care au demisionat din Guvern in bloc, cei care au initiat motiunea de cenzura iar acum vin si spun: 'Domnule, presedinte, stabilitate! ' Pai bine, unul face, altul trage, cam asa vin lucrurile acum", a remarcat Basescu, in debutul consultarilor cu liderii democrat-liberali.

Presedintele Traian Basescu a convocat, marti dupa amiaza, toate partidele politice parlamentare la Cotroceni, pentru consultari.

Guvernul Boc II a cazut marti 13 octombrie, in urma votarii motiunii de cenzura "11 impotriva Romaniei" depuse de PNL si UDMR, cu sprijinul PSD. Motiunea a trecut cu 254 de voturi, 176 impotriva si 4 voturi anulate.