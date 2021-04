Emil Boc: "Premierul a transmis primarilor ca au sustinerea guvernului pentru a lua masuri de vaccinare la nivel local"

"Sunt doua mesaje ale premierului. Primul: Aveti sprijinul Guvernului pentru sustinerea masurilor de la nivel local sau judetean de vaccinare. Adica, daca vreti centre drive-thru, daca vreti centre mobile, daca vreti sa organizati maratoanele vaccinarii, daca doriti alte campanii prin care voi sa veniti mai aproape de comunitate, aveti usa deschisa si sustinerea Guvernului. De asemenea, din 4 mai va fi o campanie importanta prin medicii de familie , nu sunt obligati, dar prin parteneriatul prin care primarii impreuna cu medicii de familie il au, pot sa adune mai multi medici de familie in aceasta campanie si vor aparea tot din 4 mai dozele de Johnson&Johnson care inseamna o singura doza, asta ne da noua posibilitatea, cei din marile municipii, sa facem un centru de drive thru cu o singura doza vaccinala, iar in locurile in care sunt persoane mai sarace sau comunitati defavorizate sa mergem cu o singura doza", a declarat Emil Boc.El a prezentat si cel de-al doilea mesaj pe care premierul l-a transmis primarilor."Mesajul premierului a fost ca economia trebuie sa se redeschida treptat, evenimentele, activitatile culturale, teatrele, opere, cinematografe, festivaluri trebuie sa se deschida cu o singura conditie, vaccinare, vaccinare, vaccinare.Noi am venit cu sustinerea acestui demers si am spus ca un orizont cat mai repede anuntat pentru redeschiderea acestor activitati ne va ajuta pe noi sa sustinem si mai bine campania de vaccinare pentru ca daca vorbim de festivalieri, daca de acum le spunem, da, va fi in luna august Untold cu siguranta foarte multi vor merge sa se vaccineze", a precizat presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania. Emil Boc a mentionat ca din cele 210.000 de persoane vaccinate in judetul Cluj , mai bine de jumatate sunt din municipiul resedinta de judet."Din 210.000 de persoane cate s-au vaccinat la nivelul judetului Cluj, 125.000 sunt din municipiu, deci este deja un procent foarte ridicat si dorim sa-l ducem mai departe sa putem solicita redeschiderea pietei evenimentelor pentru ca oamenii au nevoie si de relaxare, si de activitati culturale, dupa cum avem nevoie de investitii si de locuri de munca si de redeschiderea economiei. Am incredere ca vom reusi sa tinem stacheta sus. In centrul de vaccinare drive thru pe care l-am deschis la ora 13 deja in prima ora s-au vaccinat 60 de persoane si este coada in continuare. Vom lucra de la 8 - 20 in fiecare zi si vom vom generaliza si cu un maraton al vaccinarii aceasta activitate", a explicat Emil Boc.