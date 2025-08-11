Au început lucrările subterane pentru metroul din Cluj, dar nu se știe când vor începe cârtițele să sape tunelurile. Îngrijorări privind pierderea fondurilor din PNRR VIDEO

Puțul de lansare pentru metroul din Cluj a intrat în construcție, marcând trecerea proiectului în „faza subterană”, după cum a anunțat primarul Emil Boc. Deși edilul vorbește despre un moment istoric pentru oraș, constructorul admite că este prea devreme pentru a stabili când vor putea fi coborâte „cârtițele” care vor săpa tunelul.

Momentan, începe săparea puțului, care va ajunge la o adâncime de 24 de metri, iar, conform planurilor, aceasta va marca un pas important în evoluția proiectului, arată Știri de Cluj.

Luni, 11 august, primarul Emil Boc a anunțat că proiectul metroului din Cluj a intrat oficial în „faza de subteran”.

„Este un moment semnificativ pentru acest proiect, deoarece astăzi putem spune că metroul de la Cluj intră în faza de subteran. Avem echipele pregătite și lucrările au început conform planului. După finalizarea săpării tunelului, cele două cârtițe vor fi coborâte în subteran și vor începe să sape efectiv pentru construcția infrastructurii de transport subteran”, a spus Emil Boc.

Reprezentantul constructorului Alstom, Șerban Iorga, a recunoscut că este încă prematur să fie stabilită o dată exactă pentru finalizarea tunelului și pentru momentul în care cârtițele vor putea începe efectiv să sape.

Ads

„Acum, doar săpăm puțul. Este dificil să estimăm când va fi gata tunelul și când vom putea coborî cârtițele în subteran. Abia spre sfârșitul lunii septembrie vom avea o imagine mai clară și vă vom putea spune exact când va fi posibil să începem această etapă a lucrărilor”, a declarat Șerban Iorga.

Proiectul metroului clujean se confruntă cu numeroase provocări tehnice și financiare, iar reprezentanții autorităților au recunoscut că sunt întârzieri din cauza unor dificultăți de execuție. Un factor important de îngrijorare este respectarea termenelor impuse de PNRR, având în vedere că fondurile europene pentru acest proiect trebuie utilizate până la finalul anului 2026.

Ads