Boc anunta ca deschide usile PD-L ca sa intre oameni competenti (Video)

Emil Boc a anuntat dupa prima parte a reuniunii Colegiului Director al PD-L de la Poiana Brasov ca partidul va promova o politica a usilor deschise si ca ii asteapta in partid pe toti oamenii competenti care vor sa faca politica.

"Avem o preocupare majora in deschiderea in continuare fata de toate categoriile sociale. Am decis sa promovam politica usilor deschise in PD-L pt toti ce care au competenta, profesionalism si vor sa faca politica. Ii invitam pe cei care mai stau pe tusa, in asteptare sa intre in politica. Avem nevoie de competente in Romania, in actul de guvernare, in PD-L", a spus liderul PD-L.

Boc a afirmat ca PD-L a avut si pana acum aceasta politica, precizand ca a oferit portofolii de ministri unor persoane care nu erau din PD-L tocmai pentru ca primeaza competenta.

La iesirea de la discutii, europarlamentarul Cristian Preda a declarat optimist ca exista un consens semnificativ in partid ca toata lumea sa aiba sanse egale pentru a ajunge intr-o functie. "Suntem intr-o atmosfera colegiala si amicala",a afirmat el incercand sa convinga ca nu exista conflicte in PD-L.

Comisia de statut a PD-L se intruneste luni intr-o prima sedinta

Democrat-liberalii au decis in prima parte a reuniunii de la Poiana Brasov infiintarea unei comisii care sa analizeze propunerile de modificare ale statutului.

Din aceasta comisie vor face parte 23 de membri din conducerea executiva a PD-L.

"In partid se poate discuta orice, nimanui nu ii este interzis sa faca o propunere. Deciziile se iau potrivit statutului. Acum suntem in faza in care adunam aceste pareri si opinii, am creat cadrul institutional in care sa le discutam", a adaugat Emil Boc.

Din cele 23 de locuri ale comisiei de statut, doua sunt rezervate "grupului reformist din PD-L", din care fac parte eurparlamentarii Monica Macovei, Traian Ungureanu si Cristian Preda.

Emil Boc a anuntat ca prima sedinta a Comisiei de statut va avea loc luni, la ora 11, si ca aceasta va trebui sa pregateasca alegerile interne din partid si sa analizeze propunerile de modificare a statutului.

"Comisia va pregati cadrul de organizare al alegerilor din partid, cu toate precizarile si modificarile necesare unei dezvoltari si bune functionari a PD-L", a adaugat liderul PD-L.

Liderii democrat-liberali din intreaga tara au fost chemati sambata la Poiana Brasov pentru a participa la un Colegiu Director largit care trebuie sa pregateasca Conventia Nationala a PD-L din acest an, for ce urmeaza sa decida liniile de reformare interna a partidului.