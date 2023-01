Boc, catre primarii PD-L: Transmiteti oamenilor ceea ce televiziunile mogulilor refuza sa spuna

Presedintele PD-L, premierul Emil Boc, a declarat, vineri, la intalnirea de la Poiana Brasov cu primarii democrat-liberali din toata tara, ca primele semne ale redresarii economice incep sa se vada si le-a cerut acestora sa le transmita oamenilor ceea ce "cele doua televiziuni ale mogulilor" refuza sa faca public.

"Traim vremuri grele, suntem in cea mai grava criza economica din ultimii 60 de ani, dar acest lucru nu trebuie sa fie un prilej de a sta in pesimism continuu(...) PD-L nu a adus criza economica in Romania, nu este vinovat ca, in 2008, prin deciziile iresponsabile ale Guvernului Tariceanu s-a agravat modul in care a evoluat criza in 2009 si 2010 (...)PD-L va scoate Romania din criza si o va duce pe crestere economica, dar avem nevoie sa ducem reformele pana la capat", a declarat Boc de la tribuna, asigurandu-i totodata pe primarii PD-L ca pensiile nu vor scadea, ca urmare a intrarii in vigoare a noii Legi a pensiilor, asa cum sustine Opozitia.

"Sa duceti acest mesaj mai departe, sa le transmiteti oamenilor ce nu pot vedea si auzi de la cele doua televiziuni ale mogulilor: ca pensiile nu scad si ca sunt semne bune in economie care ne arata ca suntem pe drumul cel bun", a adaugat premierul, referindu-se pe larg la cresterea productiei industriale, a exporturilor, sau la mentinerea somajului sub media europeana.

PSD si PNL au aparat pensiile de lux

Nu doar televiziunile Realitatea si Antena3 au fost tinta atacurilor lui Emil Boc, ci si liderii celor doua partide mari de Opozitie, Victor Ponta si Crin Antonescu.

"Cu populisme nu iesim din criza economica, ci doar ne afundam mai rau. (...)A adopta masuri populiste de genul celor propuse de Ponta sau Antonescu e ca atunci cand unui bolnav i-ai prescrie medicamente care i-ar agrava boala in loc sa i-o vindece(...) Noi nu am luat masuri impotriva oamenilor, ci pentru corectarea unor lucruri care riscau sa se agraveze.

Oamenii trebuie sa stie ca cei care au aparat pensiile de lux, in frunte cu pensiile parlamentare, au fost domnii Ponta si Antonescu, PSD si PNL.(...) Nu mai puteam avea un sistem de pensii de lux in Romania pentru ca nu era sustenabil pe termen mediu si lung", a subliniat Emil Boc.

Liderul PD-L le-a mai spus primarilor ca administratiile locale reprezinta un motor extrem de important a ceea ce inseamna dezvoltarea economica, prin proiecte de investitii si absorbtia de fonduri europene, si i-a asigurat pe edilii locali ai PD-L ca vor avea tot sprijinul pentru ca obligatiile fata de comunitate sa fie respectate.

"Pentru 2011, prioritatea majora a actului de guvernare este dirijarea cu prioritate a resurselor publice pentru sustinerea investitiilor si proiectelor europene(...) Romania va avea un deficit bugetar de 4,4% in 2011, iar banii trebuie imprumutati de undeva", a mai explicat Emil Boc de ce este foarte posibil ca Romania sa semneze un nou acord cu FMI, dar si sa ia masuri de austeritate dificil de acceptat de populatie.

"E greu, daca te uiti la Realitatea si la Antena 3, sa intelegi ca si in alte parti ale lumii e greu, ca si alte tari iau masuri de austeritate", a mai punctat premierul, reamintind greutatile cu care se confrunta Grecia, Spania si Portugalia, dar si economii puternice precum cele ale Germaniei sau Marii Britanii.

La intalnirea de la Poiana Brasov, la care primarii PD-L isi vor prezenta bilantul primei jumatati de mandat, mai participa, printre altii, presedintele Camerei Deputatilor Roberta Anastase, ministrul Turismului Elena Udrea, prim-vicepresedintele PD-L Adriean Videanu si secretarul general Vasile Blaga.

