Boc: Cei care refuza publicarea deciziei CCR in Monitor, vinovati de abuz in serviciu

Fostul presedinte al PDL Emil Boc afirma ca deciziile Curtii Constitutionale trebuie respectate de toate institutiile, iar "cei care refuza publicarea deciziei Curtii in Monitorul Oficial se fac vinovati de abuz in serviciu".

Emil Boc a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii pentru toate autoritatile din Romania.

"In legatura cu situatia de la Curtea Constitutionala din Romania (CCR) voi da un raspuns legal si constitutional: deciziile Curtii sunt obligatorii si trebuie respectate de toate institutiile statului, solutia este retragerea ordonantei de urgenta care propune o alta solutie legala decat cea prevazuta de CCR. Cei care refuza publicarea deciziei Curtii in Monitorul Oficial se fac vinovati de abuz in serviciu", a spus Emil Boc.

Boc a precizat ca, pentru a fi valid, la referendum trebuie sa se prezinte jumatate plus unu din alegatorii inscrisi pe listele electorale.

"In functie de complexitate, plenul Curtii stabileste termenul in care se redacteaza motivarea. Dar decizia a fost stabilita, asa ca trebuie jumatate plus unu din cei inscrisi pe liste. Termenul pana la care se redacteaza motivarea se stabileste de plenul Curtii, apoi se publica in Monitorul Oficial", a conchis Boc.

Premierul Victor Ponta a anuntat, in sedinta de miercuri a Guvernului, ca a trimis presedintilor celor doua camere ale Parlamentului o scrisoare in care propune convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa coreleze toate textele de legi privind referendumul cu decizia Curtii Constitutionale.

El a aratat ca modul de derulare a referendumului va fi stabilit de catre Parlament.

Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea prin care s-au facut modificari la articolul 10 din Legea referendumului este constitutionala, in masura in care asigura participarea la referendum a cel putin jumatate plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente.