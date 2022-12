Boc: Statutul PDL, aprobat la nivelul Colegiului Director al PD

La nivelul Colegiului Director al partidului a fost aprobat statutul PDL, programul sau politic si protocolul de comasare PD-PLD, documente care pregatesc unificarea democratilor cu liberal-democrati, a anuntat, vineri, presedintele PD, Emil Boc, informeaza NewsIn.

"Partidul Democrat este pregatit sa finalizeze procedura de unifcare cu Partidul Liberal Democrat in vederea crearii PDL.Din acest punct de vedere, PD a aprobat in Colegiul Director din aceasta seara documentele care pregatesc aceasta unificare politica intre PD si PLD.

In acest sens am aprobat statutul partidului, programul politic si protocolul de comasare intre PD si PLD astfel incat in acest moment nu mai exista nici un fel de bariera juridica sau politica pentru realizarea Partidului Democrat Liberal din Romania", a spus Boc.

Intrebat daca la sedinta Colegiului Director al PD au existat obiectii cu privire la unificare, liderul democrat a negat si a spus ca au existat doar "discutii pe articole unde s-au facut observatii doar de nuanta tehnica".

"Nu au fost nici un fel de probleme politice in perspectiva realizarii PDL, in fapt acest Colegiu Director vine in prelungirea Colegiului de saptamana trecuta care a aprobatd emararea procedurilor pentru crearea PD", a adaugat liderul democrat.

Chestionat de ziaristi in legatura cu o eventuala prezenta a sefului statului la congresul de unificare al PD cu PLD, Boc a pus ca Traian Basescu nu a fost invitat la acest eveniment. "Basescu nu a fost invitat, nu stiu programul domniei sale si nu am avut in vedere invitarea domniei sale la acest eveniment", a raspuns Emil Boc.

Potrivit lui Boc, forurile de conducere ale PD si PLD vor incepe la ora 11:00, dupa care, in jurul orei 12:15, se va lua o pauza de circa un sfert de ora, urmand ca apoi conducerile celor doua partide sa supuna impreuna la vot si sa aprobe protocolul de fuziune intre PLD si PD.

Liderul PLD, Theodor Stolojan, a declarat, vineri, dupa Delegatia Permanenta a partidului, ca formatiunea a aprobat toate proiectele de documente ce urmeaza a fi adoptate de Congres - statutul, proiectul de comasare si programul politic al PDL, cu un vot impotriva, din partea filialei Buzau.

