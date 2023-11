Coalitia a semnat protocolul pentru Pactul Fiscal - roaga Opozitia sa se alature

Reprezentantii coalitiei de guvernare au semnat protocolul prin care-i cer presedintelui Traian Basescu sa semneze tratatul de stabilitate bugetara convenit de 25 de state UE, cunoscut sub numele de Pactul Fiscal, cerand si Opozitiei sa adere la acest act politic.

"De ce am semnat- in primul rand pentru ca el asigura sanatatea bugetului tarii si consolideaza stabilitatea si cresterea economica a Romaniei. In al doilea rand, pentru continuarea politicii fiscale si bugetare din ultimii doi ani si consolidarea drumului bun economic pe care se afla Romania", a declarat Boc dupa ceremonia de semnare a protocolului.

"Romania inainte de semnare indeplineste aproape toate criteriile (...)prin acest tratat se consolideaza credibilitatea si prestigiul Romaniei in UE. Rezultatele ne indreptatesc sa afirmam ca Romania isi va consolida pozitia credibila pe care o are in UE si va fi la aceeasi masa de decizie cu cele mai importante tari. Tratul pune economia la adapost de raul pe care il poate face populismul - populismul e trimis in istorie prin ratificarea acestui tratat de catre Romania", a adaugat presedintele PDL.

El a facut un apel la Opozitie sa semneze protocolul, considerand ca ar fi un gest responsabil.

"Acest protocol e deschis spre semnare si Opozitiei. Ar fi cel mai important gest de responsabilitate politica din ultimii 20 de ani, ca intreaga clasa politica sa semneze si sa sustina ratificarea acestui tratat. Ar fi un gest de responsabilitate. E o mana intinsa pe care o adresam Opozitiei de a fi parte la acest demers national", a considerat fostul premier.

Bun, dar nu suficient

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, liderul UNPR Gabriel Oprea si seful grupului minoritatilor, Varujan Pambuccian, au apreciat si ei utilitatea tratatului pentru sanatatea economica a Romaniei.

"UDMR a considerat, tot timpul, ca sunt subiecte de interes general care nu trebuie sa faca parte din dezbaterile politice si electorale. Semnarea unui astfel de tratat asigura un echilibru bugetar si pe termen mediu si lung, crestere economica sanatoasa (...) Niciun stat din Uniunea European nu va reusi singur. Credem ca disciplina bugetara trebuie sa fie pentru noi o lege si o obligatie.

"Am semnat acest protocol politic si sustinem ratificarea tratatului in Parlamentul Romaniei. Sunt convins ca si partidele din Opozitie vor semna acest protocol politic. Nu inseamna mai putina suveranitate si pierderi pe plan politic, inseamna integrare(...) De la bun inceput am fost de partea celor care au spus ca trebuie sa fim printre cei care vor adera", a declarat si Kelemen.

Gabriel Oprea a fost cel mai scurt, spunand doar ca tratatul e un gest de responsabilitate, ce va asigura credibilitate pentru Romania pe pietele internationale.

Liderul minoritatilor, Varujan Pambuccian, a spus si el ca tratatul de stabilitate e bun, insa si ca reprezinta doar un prim pas, care trebuie urmat de altii.

"Acest protocol, abordeaza doar o parte a problemei. Europa si nu doar vor trece in urmatorii ani prin dificultati economice majore si e limpede ca de unii singuri nu avem nicio sansa.

Ne calificam pentru marea majoritate a punctelor din tratat, spre deosebire de multe tari europene. Sper ca va fi urmat de un tratat care are si alte tipuri de remedii. Pentru ce va urma, aceasta haina de vreme rea e obligatorie.

Ar fi bine sa fim printre primii semnatari (...)e absolut obligatoriu sa mergem in aceasta directie, nu vom fi singuri", a spus Pambuccian.

