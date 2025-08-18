Cum s-a pierdut finanțarea din PNRR pentru metroul din Cluj, proiectul electoral al lui Emil Boc: „Nu e un eșec”. Raport de la Ministerul Transporturilor

Emil Boc utiliza cu mult entuziasm, în campania electorală, proiectul metroului care ar urma să fie construit în Cluj-Napoca. La scurt timp, proiectul a început să bată pasul pe loc.

Emil Boc (PNL), Nicolae Ciucă (PNL), Marcel Ciolacu (PSD) și Sorin Grindeanu (PSD) s-au prezentat pe șantier, cu lopata în mână, pentru a promova proiectul metroului, în context electoral. La acea vreme, se anunța drept unul dintre cele mai spectaculoase și importante proiecte de infrastructură de după Revoluție. La doar câteva luni după ce Boc a fost reales, premierul Ciolacu anunța „motive de îngrijorare” cu privire la finanțarea metroului din Cluj. Astfel, 300 de milioane de euro alocate inițial pentru proiect au fost scoase din PNRR. Un viciu procedural a blocat finanțarea.

În iulie 2025, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (PLUS, susținut de PNL), confirma situația.

„Este vorba de nerespectarea regulamentului european cu privire la achizițiile publice, în sensul că anumite erate, de exemplu, la aceste achiziții nu au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, a explicat oficialul.

Raport de la Ministerul Transporturilor

Ads

Ciprian Șerban, ministrul PSD al Transporturilor, a prezentat stadiul controversatului proiect.

„Un prim aspect: Metroul de la Cluj a fost prins în PNRR cu o valoare de doar 300 milioane, din aproximativ 2 miliarde euro, valoarea totală a proiectului. În acești bani trebuiau finalizați, până în 2026, câțiva km de galerie, fără să existe obligația unui metrou complet funcțional, care, conform graficului de execuție, ar trebui să se termine în 2030.

Al doilea aspect: pentru diferența de finanțare, aceasta este, în prezent, prevăzută a fi acoperită prin intermediul euroobligațiunilor, acestea reprezentând sume ce trebuie cheltuite pe proiecte de investiții nepoluante „verzi”.

De asemenea, o parte a sumelor necesare pot fi solicitate de la CE fie din Programul Transport 2021-2027, fie din următorul cadru financiar anual 2028-2034, cu rezerva negocierii cu Comisia Europeană și acceptarea de către aceasta a proiectului.

Ads

Menționăm, totodată, că metroul de la Cluj, alături de alte proiecte care ies din PNRR, precum și alături de proiectele din supracontractarea Programului Transport, compun o anvelopă investițională de aproximativ 30 miliarde euro, pentru care Ministerul Transporturilor este în negociere cu CE pentru obținerea unor alocări financiare suplimentare, ținând cont de faptul că domeniul transporturilor este principalul motor investițional al economiei românești”, a comentat Șerban pentru Gândul.ro.

Explicația lui Emil Boc

În opinia lui Emil Boc, pierderea finanțării „nu este un eșec”.

„Decizia de a scoate proiectele de infrastructură, inclusiv metroul, din PNRR aparține Guvernului, deși autoritățile contractante (Min. Transporturilor și Primăria Cluj-Napoca) au respectat cu strictețe prevederile legale. Neregularitatea invocată vizează incompatibilitatea dintre SEAP și JOUE. Noi nu suntem parte la acest proces. Guvernul a preferat să negocieze pachetul PNRR și să nu atace la Curtea Europeană de Justiție. Deci nu este un eșec, este o decizie politică și administrativă. Și, oricum, nu s-au pierdut bani, întrucât erau pe partea de împrumut, nu gratuit.

Ads

Continuăm dialogul cu Guvernul pentru continuarea proiectului pe baza surselor de finanțare prevăzute în Contractul de finanțare semnat în 2022. Pe măsură ce vom avea informații suplimentare, vă vom informa”, a explicat primarul, pentru sursa citată.

Poziție oficială de la Ministerul de Finanțe

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, susține că finanțările pierdute din PNRR reflectă „o nenorocire”.

„În primul rând, aș spune că e o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Este fără precedent, nu s-a mai întâmplat niciodată, în relația cu Uniunea Europeană sau cu un program de finanțare, să pierdem atât de mulți bani care erau disponibili la dobânzi foarte bune în comparație cu dobânzile pe care le plătim din piață și toate aceste proiecte începute, care nu mai sunt prinse, din diverse motive, în PNRR. Pentru aceste proiecte trebuie să facem un grup de lucru care să studieze posibilități de finanțare a lor din varii surse, din toate sursele pe care le avem, și să vedem care sunt sursele optime per proiect, tipologia proiectului, calendarul de lucrări, modalitățile de plată, vârfurile de plată. Toate aceste lucruri trebuie studiate tocmai pentru a crea un mix de finanțare care să fie optim.

Ads

N-aș putea să răspund pentru un proiect sau altul. Pot să spun că situația de astăzi este o situație extrem de complicată, în care ar trebui să ne axăm pe finalizarea proiectelor pe care le avem în PNRR astăzi, pentru că nu trebuie să uităm: mai avem 12 luni în care mai putem, de acum încolo, să finalizăm PNRR-ul. Nu mai avem luxul de acum 4 ani, de acum 5 ani, în care am vorbit foarte mult. Acum suntem în zona de implementare și trebuie să fie punct ochit, punct lovit. Proiectele rămase trebuie să meargă înainte”, a punctat Nazare, pentru sursa menționată.

Ads