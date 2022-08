Boc anunta ca iesim din recesiune in aprilie

Premierul Emil Boc a prezentat, miercuri, in sedinta de guvern, obiectivele fundamentale pentru anul 2011, acestea fiind iesirea din recesiune si cresterea economica cu cel putin 1,5-2%.

"Obiectivul central al Guvernului este de a maximiza, prin toate eforturile pe care le face, sansele indeplinirii unui asemenea obiectiv, pentru ceea ce inseamna nivelul de trai si viata cetateanului roman. Pentru ca iesirea din recesiune inseamna, dincolo de impactul psihologic asupra fiecaruia dintre noi, si un plus de prosperitate pentru fiecare roman", a declarat premierul Emil Boc, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Seful Executivului a subliniat ca "datele pe care Institutul National de Statistica le-a comunicat marti, si anume ca am avut o usoara crestere economica in trimestrul IV, ne indreptatesc sa afirmam ca in aprilie, adica dupa primul trimestru din 2011, Romania are toate sansele sa iasa din recesiune".

In acelasi timp, premierul a apreciat ca, potrivit datelor economice, "Romania s-a stabilizat din punct de vedere economic". In acest sens, premierul a aratat ca rata somajului este in scadere, in conditiile in care acest indicator se situeaza sub media statelor UE, iar numarul contractelor de munca se apropie de sase milioane.

"Masurile dure pe care am fost obligati sa le luam incep, incetul cu incetul, sa-si arate roadele, eficienta. Putem spera ca Romania nu va mai avea in viitor pericolul colapsului economic, asa cum, din nefericire, l-a avut la sfarsitul anului 2008 ca urmare a politicilor iresponsabile adoptate, conjugate cu efectele crizei economice", a conchis primul-ministru.

C.B.

