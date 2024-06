Boc anunta noi taieri si impune donatii la Fondul de solidaritate

Premierul Emil Boc a anuntat joi ca Guvernul a hotarat sa acorde imprumuturi autoritatilor locale pentru a-si achita o parte din datoriile catre firmele private si a decis reducerea cheltuielilor bugetare cu inca 20% la toate autoritatile si institutiile publice din Romania.

Astfel, Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta prin care imprumuta autoritatile locale cu 360 milioane de euro (circa 1,5 miliarde de lei) in vederea achitarii obligatiilor restante catre diversi agenti economici, furnizori de bunuri sau lucrari, firme care au la randul lor datorii la bugetul de stat.

Termenul de rambursare va fi de maximum 5 ani, cu un an perioada de gratie, iar dobanda va fi de 6,25 %. "Dorim sa iesim dintr-un cerc vicios care a generat blocaje in economie", a explicat premierul decizia luata, referindu-se la datoriile pe care statul le are la diversi furnizori de servicii care, la randul lor, au datorii la stat.

Taieri de cheltuieli de 20%

Pe de alta parte, premierul a anuntat ca s-a adoptat o Ordonanta de Urgenta care prevede ca toate cheltuielile cu bunurile si serviciile se reduc cu 20% la toate autoritatile si institutiile publice din Romania.

Conform acesteia, reducerile vor fi aplicate in trimestrele III si IV din 2010, si ele se vor referi, printre altele, la cheltuielile cu carburantii, deplasarile, telefoanele sau mobilierul.

Premierul a precizat ca vor face exceptie cheltuielile legate de plata serviciilor medicale sau echipamentelor sanitare.

In plus, Guvernul a decis sa introduca normative privind consumul lunar de carburanti pe care ii consuma cu masinile din dotare, aceste cheltuieli urmand sa insumeze o reducere cu 50% fata de consumul actual.

Reprezentantii in CA si AGA isi vor dona indemnizatiile peste salariul unui secretar de stat

Pe de alta parte, Guvernul a stabilit ca toti reprezentantii sai in Consiliile de Administratie sau in Adunarile Generale ale societatilor in care statul are capital minoritar sa aiba venituri plafonate la nivelul unui secretar de stat.

"Toti doneaza obligatoriu, sub rezerva pierderii functiei, banii suplimentari in Fondul de solidaritate, altfel sunt demisi imediat", a anuntat premierul, precizand ca, in cazul in care refuza sa faca acest lucru, cei care sunt functionari publici isi pastreaza postul, dar sunt inlocuiti din CA si AGA, iar cei care sunt secretari de stat sau consilieri ai ministrului "pleaca acasa".

Emil Boc a mai precizat ca este singurul mod in care statul poate interveni asupra castigurilor reprezentantilor sai in societatile in care nu are capital majoritar.

Premierul a reamintit ca in acestea din urma indemnizatia a fost inca de anul trecut restrictionata la 1% din valoarea indemnizatiei conducatorului institutiei, adica la 48 de lei.

Intrebat de jurnalisti cati bugetari vor mai fi disponibilizati anul acesta, premierul a evitat sa ofere o cifra aproximativa, spunand ca acest lucru se va decide dupa o analiza atenta in toate ministerele.

El a precizat insa ca Guvernul a redus cu 36.000 de posturi sectorul bugetar pana in martie 2010, raportat la decembrie 2008.

