Boc: Si Comisia Europeana a validat acordul cu Romania

Romania are, oficial, un acord de imprmut de tip stand-by atat cu Fondul Monetar International (FMI), dar si cu Comisia Europeana, care a validat, miercuri, imprumutul printr-o scrisoare trimisa oficialilor romani, a anuntat premierul Emil Boc la finalul sedintei de Guvern.

"La aceasta ora putem sa certificam: Romania are acord de imprumut cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Acest acord cu Fondul a fost validat in 4 mai, iar acordul de iimprumut cu Comisia Europeana a fost validat cu cateva zeci de minute in urma, prin validarea scrisa a Uniunii Europene", a anuntat, miercuri, Boc.

Premierul a amintit ca obiectivul acordului de imprumut este "in ultima instanta mentinerea locurilor de munca ale romanilor, relansarea creditarii in economia romaneasca si limitarea efectelor negative ale crizei economice in Romania. Acest acord ne da posibilitatea ca, preventiv, sa limitam efectele negative".

Boc a explicat din noi ca este vorba de un imprumut de 20 de miliarde de euro, cu doua componente: componenta FMI, de 13 miliarde de euro, bani care vor merge la BNR, pentru consolidarea rezervei valutare a tarii, si componenta CE, de 5 miliarde de euro, bani care merg la Ministerul de Finante, pentru sustinerea deficitului bugetar.

"In ce priveste cele 13 miliarde de la FMI lucrurile sunt clare. Prin banii care merg la BNR urmarim doua principii de baza: sa reusim sa mentinem un curs rational, echilibrat intre leu si euro si dezghetarea creditarii in Romania.

In privinta banilor de la Comisia Europeana care merg la Ministerul Finantelor, obiectivul este sa finantam deficitul bugetar, care la ora actuala este pe investitii" a declarat Emil Boc.

Nu in ultimul rand, seful Executivului a subliniat ca acordul cu FMI si CE va permite dezghetarea creditarii in Romania, astfel incat "mediul economic, mediul privat sa aiba acces la credite, cu dobanda rezonabila".

La randul sau, secretarul de stat din Finante, Gheorghe Gherghina, a anuntat ca o delegatie a Comisiei Europene va veni in 12 mai la Bucuresti pentru a negocia numarul de transe si sumele aferente fiecarei transe din imprumutul de 5 miliarde euro aprobat miercuri de ministrii de finante din UE.

Romania mai are de semnat pana in luna iunie un memorandum care contine datele tehnice ale acordului. Sumele stabilite in urma vizitei delegatiei a Bucuresti vor fi trecute in acest memorandum, a precizat Gherghina.

Ministrii de Finante ai tarilor din UE si-au dat, miercuri, acordul la nivel de principiu pentru a acorda Romaniei imprumutul de 5 miliarde euro pentru acoperirea deficitului bugetar, prima transa urmand a fi virata in prima parte a lunii iulie.

Recomandarea din 21 aprilie a CE privind aprobarea de catre Ecofin a imprumutului pentru Romania prevede ca asistenta financiara pentru tara noastra va fi acordata in maximum cinci transe in urmatoarele 24 de luni, iar eliberarea acestora va fi conditionata de implementarea unui program economic amplu.

Potrivit Ministerului Finantelor, prima transa, in valoare de 1,5 miliarde euro, va fi disponibila, cel mai tarziu, la inceputul lunii iulie, urmand ca inca un miliard de euro sa fie incasat spre sfarsitul acestui an.

In 24 martie, Romania a ajuns la un acord pentru o finantare totala de 19,95 miliarde euro pe o perioada de doi ani, din care 12,95 miliarde euro de la FMI, 5 miliarde euro de la Comisia Europeana, 1 miliard euro de la Banca Mondiala si 1 miliard euro de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca Europeana de Investitii (BEI) si International Finance Corporation (IFC).

Consiliul executiv al Fondul Monetar International (FMI) a aprobat, luni, acordul de finantare pe doi ani cu Romania si a precizat ca prima transa, de 4,37 miliarde DST (4,9 miliarde euro sau 6,6 miliarde dolari) este disponibila imediat. Autoritatile romane au anuntat ca banii au intrat deja la rezerva valutara a BNR.