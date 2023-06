Boc si ministrii discuta cu Basescu, la Cotroceni

Premierul Emil Boc se afla miercuri, in jurul pranzului, la Palatul Cotroceni, impreuna cu mai multi ministri, printre care si Sebastian Vladescu, unde discuta cu presedintele Traian Basescu despre negocierile cu Fondul Monetar International.

Update - Intalnirea de la Cotroceni a luat sfarsit in jurul orei 15:10.

Primul ministru a plecat la Cotroceni imediat dupa sedinta de Guvern, in contextul in care surse guvernamentale au anuntat ca Fondul Monetar International s-a aratat inflexibil in discutiile cu Executivul si a cerut majorarea cotei unice la 20% si a TVA-ului la 25%.

Ministrul de Finante Sebastian Vladescu a refuzat sa confirme aceasta informatie, insa nici nu a negat posibilitatea unei majorari a taxelor.

Surse: FMI a cerut Guvernului majorarea cotei unice la 20% si a TVA la 25%

Delegatia Fondului Monetar International in Romania ar fi propus majorarea TVA si a cotei unice pentru a accepta o crestere a deficitului de la 5,9% la 6,9% din PIB si asta pentru ca nu mai au incredere ca Guvernul tarii noastre este capabil sa reduca cheltuielile la nivelul cerut.

FMI a anuntat inainte de inceperea discutiilor privind a patra evaluare a acordului Stand-by, ca a modificat prognoza de crestere economica a Romaniei in acest an de la 1,3% la 0,8%.

Misiunea FMI este prezenta in Romania in perioada 27 aprilie-7 mai.

E.E.