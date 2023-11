Boc: Singura sansa a USL sa aiba presedinte in 2014 este sa modifice Constitutia

Fostul premier si lider al PDL, Emil Boc, considera ca "singura sansa certa a USL de a avea presedinte in 2014 este sa modifice Constitutia si presedintele sa fie ales de Parlament", intrucat, in cazul unei competitii politice, un candidat al USL ar avea probleme.

Emil Boc a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca miza discutiilor din PNL pe tema alegerii presedintelui Romaniei este securizarea, de catre USL, cu orice pret, a functiei prezidentiale pentru anul 2014.

Revizuirea Constitutiei: PNL vrea ca presedintele sa fie ales de catre Parlament

"Am vazut o declaratie a PNL cu privire la presedintia anului 2014 si alegerea presedintelui de catre Parlament. Ce ascunde aceasta declaratie? Singura sansa certa a USL de a avea presedinte in 2014 este sa modifice Constitutia si presedintele sa fie ales de Parlament. Asta este miza, de a-si asigura suta la suta presedintia anul viitor, pentru ca, daca o lasa la mezat, la competitie politica, s-ar putea sa aiba probleme, avand in vedere anii grei care urmeaza la guvernare.

Dar, daca ramane ca presedintele va fi ales de Parlament, au deja doua treimi si pot alege ce presedinte doresc. Cred ca miza discutiilor este de a-si securiza cu orice pret functia prezidentiala, pentru ca, daca se mentine actuala formula de alegere a sefului statului, pot avea probleme, pentru ca guvernarea uzeaza si orice candidat al puterii va avea sanse mai mici de a fi presedinte decat daca il alege Parlamentul. Acum au poate singura data sansa sa aiba o asemenea oportunitate", a spus Boc.

El este de parere ca USL va intampina o problema in acest demers, legata de referendumul privind revizuirea Constitutiei, in conditiile in care peste 70 la suta dintre cetateni se pronunta pentru alegerea presedintelui tarii prin vot direct, de catre popor, nu de Parlament.

"S-ar putea ca acest demers sa aiba un obstacol la referendumul de revizuire a Constitutiei", a conchis Emil Boc.