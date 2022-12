Coloana oficiala a lui Boc a incalcat regulile de circulatie

Coloana oficiala a premierului Emil Boc a incalcat, marti dimineata, regulile de circulatie, reguli, care, in mod normal, ar trebui sa fie aceleasi pentru toti, indiferent de functii.

Dupa ce a iesit din locuinta sa de protocol de pe Calea Victoriei, Emil Boc, insotit de SPP-isit, a pornit spre Guvern, informeaza Realitatea Tv.

In mod normal, indicatorul ii obliga pe soferi sa vireze la dreapta, pe Calea Victoriei, insa pentru ca asta insemna sa ocoleasca foarte mult, au ales o scurtatura, incalcand regulile de circulatie.

In timp ce premierul spune ca Serviciul de Protectie si Paza se ocupa de traseul sau, SPP sustine ca a ales varianta cea mai sigura: "traseul coloanei oficiale a fost ales din ratiuni de securitate. Coloana oficiala are dreptul sa foloseasca astfel de trasee in anumite circumstante.

Mai mult, traseul sefului guvernului n-a afectat siguranta traficului.

Pentru o astfel de abatere, adica nerespectarea semnificatiei indicatoarelor rutiere, un sofer obisnuit s-ar fi ales cu 4 puncte penalizare si 5 puncte amenda".

Christian Ciocan, purtatorul de cuvant Politia Capitalei, considera ca ceea ce s-ar putea face ar fi o sesizare prin care parlamentarii sa solicite ca legea sa fie aceeasi pentru toti: "Cine incalca legea, raspunde potrivit legii", mai spune Ciocan.