Emil Boc anunta cum se impart banii la rectificarea bugetara (Video)

Premierul Emil Boc a anuntat, miercuri seara, rectificarea de buget, prima din acest an.

"Pornim de la premisa ca datele pe care le avem acum confirma cresterea de 1,5% pentru 2011", a spus premierul, intr-o conferinta de presa.

Emil Boc a justificat si sumele impartite: guvernul a facut economii si a avut incasari mai mari.

"Analiza rezultatelor bugetare ne arata faptul ca executia bugetului s-a incheiat dupa primele 6 luni cu un deficit de 2,6% din PIB, sub tinta de deficit. Exista mai multe influente pozitive care ne-au oferit fonduri suplimentare: impozitul pe venit - un plus de 155, 2 milioane de lei, impozitul pe venitul din slarii, un plus de 344 mil lei, marirea TVA - un plus de 650, 7 milioane de lei, accize - un plus 1645 milioane lei".

Banii astfel stransi au fost redirectionati spre continuarea proiectelor de infrastructura, la plata pensiilor pana la sfarsitul anului si cu scopul unei suplimentari la cateva ministere, pentru plata contributiilor de sanatate.

"Am asigurat resurse financiare pentru continuarea lucrarilor de infrastructura, cate aproximativ 300 de milioane de lei la Ministerul Transporturilor si la Ministerul Dezvoltarii, resurse de investitii la Mediu, fonduri pentru compensarea unor datorii istorice ale companiilor de stat", a spus Boc.

"74 de milioane de lei, pentru plata pensiilor pana la sfarsitul anului anului", a continuat premierul, explicand ca s-a efectuat si o "suplimentare la cateva ministere pentru plata contributiilor la asigurari sanatate- MAE, Justitie, Aparare, Interne (inclusiv pentru recensamant), SRI, SPP, etc".

Premierul a mai anuntat ca firma americana Bechtel va mai realiza un singur tronson din Autostrada Transilvania, de 64 de kilometri, restul tronsoanelor urmand sa fie licitate. Bechtel nu va primi despagubiri.

"Ministerul Transporturilor a finalizat negocierile: se continua lucrarile pe Surplacu de Barcau-Bors, am decis la nivel politic ca tronsonul de la Gilau-Mihaesti sa fie scos imediat la licitatie, sa se reia proiectarea pentru tronsonul Targu Mures-Campia Turzii pentru ca aceste lucrari sa fie continuate pe bugetul de stat. Bechtel nu primeste despagubiri. Niciun fel", a spus Emil Boc.

