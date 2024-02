Emil Boc: Sarmizegetusa Regia, inclusa intr-o zona speciala de administrare

Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia va fi inclusa intr-o zona speciala de administrare, aflata in subordinea Guvernului sau a Ministerului Culturii, dupa modelul Rezervatiei stiintifice Delta Dunarii, a declarat, marti, premierul Emil Boc, prezent la Sarmizegetusa Regia, in Muntii Orastiei.

"Solutia pe care o avem acum, la nivelul Guvernului, ca prima optiune, este aceasta, de administrare speciala, dupa modelul Delta Dunarii si de valorificare a potentialului (monumentului istoric - n. red.) prin atragere de bani europeni", a spus Emil Boc.

Primul ministru a apreciat ca solutia juridica pentru aceasta zona speciala ar putea fi definitivata intr-o luna de zile, deoarece este nevoie sa fie rezolvate mai multe probleme, incepand cu statutul proprietatilor si continuand cu implicarea Romsilva, a Ministerului Mediului, care administreaza in zona Parcul National Gradiste-Cioclovina, si finalizand cu vestigiile arheologice si modul in care potentialul cultural si stiintific al acestora poate fi valorificat.

Premierul a mai spus ca este nemultumit de modul in care arata drumul de acces spre cetatea dacica, manifestandu-si disponibilitatea incheierii unui parteneriat intre Guvern si Consiliul Judetean Hunedoara, astfel incat calea de acces sa fie reabilitata.

"Am toata disponibilitatea sa colaboram, sa facem un parteneriat cu consiliul judetean, ca sa putem rezolva problema drumului de acces care trebuie sa fie prima carte de vizita a intrarii in Muntii Orastiei si in cetatile dacice. Mai in gluma, mai in serios, spuneam ca pe vremea dacilor erau drumuri mai bune spre cetatile dacice decat are acum Consiliul Judetean", a afirmat primul ministru.

Premierul a apreciat ca cetatile dacice din Muntii Orastiei detin un important potential de dezvoltare culturala, cercetare istorica si organizarea de evenimente turistice.

Premierul Emil Boc s-a aflat marti in Muntii Orastiei insotit de ministrul Culturii, Kelemen Hunor, de prefectul judetului Hunedoara, Attila Dezsi, de membri ai Comisiei Nationale de Arheologie si de alti reprezentanti ai autoritatilor locale.