Intalnire intre Putere si Opozitie la Parlament

Prim-ministrul Emil Boc si liderii coalitiei de guvernamant se intalnesc, miercuri, la Palatul Parlamentului, cu cei ai partidelor din opozitie.

Anuntul intalnirii a fost facut, marti seara, de Boc intr-o emisiune televizata. Acesta a precizat ca a convenit, in discutii telefonice, cu presedintii PSD, Victor Ponta, si PNL, Crin Antonescu, ca intalnirea sa aiba loc de la ora 13:00.

La aceasta vor participa si presedintele UDMR, Hunor Kelemen, presedintele UNPR, Gabriel Oprea, precum si liderul grupului minoritatilor nationale de la Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian.

Intr-o interventie la postul Romania Tv, Victor Ponta a sustinut ca, in cazul in care Emil Boc nu vrea sa demisioneze, practic, dialogul inceteaza foarte rapid. "Nu avem ce altceva sa discutam si cu atat mai putin sa negociem cu dansii", a spus Ponta.

In schimb, premierul Emil Boc, intrebat in legatura cu faptul ca reprezentantii USL au anuntat ca mandatul lor la aceasta intrevedere va fi solicitarea demisiei Guvernului, a aratat ca nu porneste cu idei preconcepute in privinta derularii acestei reuniuni.

"Dialogul nu stiu daca face bine, dar cu siguranta nu strica. (...) Cate rezultate vor fi, vom vedea. E doar un inceput", a spus premierul la B1 TV.

Partidul Democrat Liberal a decis, luni, in Colegiul Director National, sa lanseze o campanie de dialog pe tema protestelor de strada din Bucuresti si din tara, cu toate structurile importante ale societatii civile, ale sindicatelor si ale partidelor politice din opozitie.

PDL incepe consultarile cu reprezentantii societatii civile

Pe de alta parte, Partidul Democrat Liberal incepe miercuri un amplu proces de consultare a societatii civile. Din echipa democrat-liberalilor fac parte ministrul de Externe, Teodor Baconschi, prim-vicepresedinte al PDL, vicepresedintii Monica Macovei, Mihaela Popa si Theodor Paleologu.

O prima runda de discutii este programata sa se desfasoare, la sediul central al PDL, intre orele 9:00 si 10:00, la discutii urmand sa participe reprezentanti ai Asociatiei Medicilor de Familie - Bucuresti, ai Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor si ai Colegiului Medicilor, iar cea de a doua runda de convorbiri, cu incepere de la ora 15:00, cu reprezentanti ai APADOR-CH, ai Fundatiei "Parteneri pentru Dezvoltare Locala", ai Asociatiei "Casa Plus" si ai Asociatiei "Euro 26 Romania".

Intalniri cu societatea civila vor avea loc si in perioada urmatoare.

