Pot fi obligate bancile sa pastreze in tara banii eliberati de BNR?

In mai putin de doua saptamani BNR va elibera in piata o parte din rezerva minima obligatorie constituita in prezent pentru pasivele in valuta, cel putin asa sustin premierul Emil Boc si Constantin Nita, ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Teoretic, acesti bani vor trebui sa ramana in piata si sa ajute la relansarea creditarii, dar exista tot mai multe voci care sustin ca bancile straine vor profita de aceasta ocazie si vor scoate din tara sume importante de valuta, din dorinta institutiilor-mama de a reduce expunerile pe Romania.

Ca dovada, bancile cumpara deja valuta speculand intarirea monedei nationale, survenita pe fondul imprumutului de la FMI, pentru a o tranfera in conturile bancilor-mama, sustine Nicolae Danila, fost presedinte executiv al BCR.

"Ne-am imprumutat pentru a sustine cursul si am apreciat leul, insa acum este foarte periculos pentru ca bancile straine cumpara valuta, o scot din tara si mai ies si in castig. Cum prind un euro, cum il transfera in cont la bancile-mama, care il folosesc ca resursa, nu ca expunere", a precizat Danila, citat de Ziarul Financiar.

Ads

Chiar daca fostul presedinte BCR sustine ca bancile straine nu pot fi obligate "la nimic", reprezentantii Bancii Nationale sunt foarte putin ingrijorati cu privire la acest risc, continuand sa afirme ca institutiile fnanciare din Romania nu sunt tentate sa scoata banii din tara.

In timp ce BNR face apel la calm, Emil Boc face declaratii care ridica cel putin un semn de intrebare cu privire la intentiile bancilor straine de a pastra in Romania banii eliberati de BNR din rezerva minima obligatorie. Acesta a declarat intr-un interviu acordat, marti, postului public de radio ca institutia pe care o conduce este pregatita sa adopte masuri drastice impotriva institutiilor care nu vor respecta intelegerea cu BNR, FMI si Comisia Europeana.

"Avem posibilitatea sa aplicam mai multe masuri, care sunt si in alte parti ale lumii, precum acea taxa Robin Hood, numita supraimpozitarea profiturilor. Speram sa nu ajungem la aceasta situatie", precizat Emil Boc.

Ads

Seful Guvernului nu a facut insa nicio precizare cu privire la maniera in care in care s-ar putea introduce o astfel de taxa. In primul rand, bancile nu vor accepta ca o astfel de taxa sa fie introdusa la mijlocul anului, asa cum au acceptat reprezentantii IMM-urilor impozitul forfetar. Daca BNR elibereaza din RMO pana la sfarsitul acestei luni, atunci bancile straine au la dispozitie jumatate de an pentru a scoate banii din tara.

Chiar daca Guvernul ar reusi sa introduca mai devreme de 1 ianuarie 2009 aceasta taxa, incalcand din nou principiul predictibilitatii, statul tot nu ar avea mare lucru de castigat. Cel putin jumatate de an activitatea de creditarea a fost inghetata, iar incercarile bancilor de a obtine lichiditati de la populatie au atras dupa sine costuri foarte mari.

In plus, daca bancile aleg sa retraga banii din Romania si nu sa-i imprumute populatiei, atunci relansarea creditarii va mai intarzia o buna perioada de timp. Una peste alta, daca bancile nu vor avea activitate de creditare, nici statul nu va avea ce sa supraimpoziteze, iar banii eliberati de BNR si retrasi din tara vor fi foarte greu recuperati.

Altfel spus, cele 13 miliarde de euro pe care Romania le-a imprumutat de la FMI vor folosi strict bancilor straine si nu economiei romanesti.

Ads