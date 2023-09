Opinii: Premierul, in premiera

Premierul Boc a declansat, poate in premiera mondiala, razboiul antievaziune, folosind arma neconventionala a bonurilor fiscale.

Detonarea periculosului focos urmeaza s-o faca insisi cumparatorii daca vor sti sa ceara bonuri, sa le pastreze la tescherea un an incheiat si sa le prezinte organelor abilitate, organe inca neprecizate de domnul Boc, primind pentru ele o recompensa in bani, inca nespecifacata de premier, la o data inca neanuntata de Guvern.

Conform calculelor, clientii nu vor mai cumpara patrunjel de la cine n-are casa de marcat, nici covrigi de la cine nu da bon, nici pepeni de la cine n-a platit TVA sau seminte de dovleac de la cine vinde la negru.

Ei vor plati TVA si vor aduna cu grija bonurile, predandu-le respectivelor organe abilitate si inca neprecizate. Cu sacul, cu sacosa, sau otova, la gramada.

Odata bonurile predate, cumparatorul si-a facut datoria. El asteapta banii de la pomenitele organe abilitate, pe capul carora au cazut sacii, pungile si gramezile fara numar de bonuri fiscale.

Intr-un asemenea moment crucial, neprecizatele organe abilitate ar putea sa-si faca harakiri, daca nu le-a dat prin cap sa stabileasca din timp o anumita ordine, sa gandeasca o metodologie simpla, menita sa faciliteze preluarea, numararea si evaluarea voluminosului material fiscal.

Cea mai simpla metodologie ar fi ca solicitantii sa se prezinte cu bonurile fiscale asezate in clasoare, asa cum filatelistii isi aseaza timbrele, iar numismatii monezile antice de argint.

Pentru asa ceva, nu se pun mai mult decat doua conditii: buna intentie si clasoare. De buna intentie nu ducem noi lipsa - stiind ca, pana si drumul spre iad este pavat cu asa ceva - iar, daca se va pune problema clasoarelor, fabricantii atata asteapta. Productia de clasoare va deveni mai rentabila chiar decat productia de borduri. In loc de autostrazi, vom face clasoare.

Stirile despre locurile de munca nou create in domeniul clasoarelor, dar si lovitura de gratie data evaziunii cu ajutorul bonurilor fiscale la purtator se vor raspandi in Europa, trecand rapid Dunarea. Bulgarii vor scrasni din dinti la ideea ca le-am luat-o inainte, dar nu vor ezita sa trimita specialisti la noi, ca sa invete si ei, la nivel european.

Ca buni vecini, ii vom invata, dar le vom oferi, in contrapartida, clasoarele necesare. Vom face export de clasoare, ceea ce n-am reusit la borduri.

De la bulgari, vor afla grecii, de la greci, italienii si spaniolii, unde lupta pentru valorificarea bonului fiscal va da o lovitura de moarte comertului de capsuni la negru.

Intre timp, noi vom pasi spre urmatoarea etapa anticriza: numararea bonurilor, calcularea drepturilor si incasarea banilor direct de la casierie.

Un calcul simplu arata ca, in tara, functioneaza vreo suta de mii de masini de marcat, iar fiecare masina emite, in medie, peste o suta de bonuri pe zi, respectiv aproape trei mii de bonuri pe luna. Cele o suta de mii de masini tiparesc aproape trei sute de milioane de bonuri pe luna.

Fireste, vorbim de cifre rotunjite si destul de aproximative - desi acoperitoare - dar nu putem trece cu vederea faptul ca respctivele sute de milioane de bonuri primite trebuie numarate, verificate, si procesate in calculator. Altfel, cum sa platesti cu ghiotura ceea ce ai primit ca mata-n sac?

Nevoia ne obliga din nou la calcule. Un om poate sa verifice si sa proceseze in calculator cam un bon pe minut. El poate numara si procesa cam 480 bonuri pe zi. Trebuie sa tinem seama de legea care obliga institutiile sa rezolve cererile populatiei in 30 zile ceea ce inseamna ca respectivul om poate servi un depunator la nivel de 14.400 de bonuri, socotind ca acest om renunta la sarbatorile legale si weekend-uri.

Aritmetica, atat de necrutatoare, ne sugereaza ca, pentru a numara in termen legal cele aproape trei sute de milioane de bonuri emise de o suta de mii de masini, trebuie o armata de 20.833 functionari.

Dar si artimetica ar ridica mainile sus, predandu-se neconditionat, daca i-am cere sa calculeze cam cati oameni ar trebui cu totul, inclusiv cei care contabilizeaza rezultatele bonurilor numarate, cei care emit dispozitiile de plata, cei care platesc, cei care verifica actele si, mai ales, cei care ii verifica pe cei ce verifica, pentru ca nu cumva, luptand contra evaziunii, sa apara, in mod automat, coruptia.

In plus, nu stiu ce personal mai tebuie pentru a verifica daca, nu cumva, solicitantii si-au tras singuri bonuri fiscale la xerox, sau chiar au cumparat case de marcat la negru - ceea ce se mai intampla si in prezent.

Pe scurt, ar fi greu de anticipat in ce masura personalul disponibilizat prin anticriza va fi suficient pentru a acoperi necesarul de personal antievaziune.

Ba chiar vom ajunge la concluzia ca lupta anticriza naste monstri, cand vom citi pe Internet un anunt de genul:

Vand bonuri fiscale antievaziune, bune si pentru combaterea coruptiei. Zece lei punga. Discretie garantata.

Poate ca unii au inceput deja sa colectioneze bonurile fiscale si sa le pastreze in clasoare, poate vor primi bani pe ele, sau poate nu. In acest din urma caz, merita sa le pastreze acasa, ca pe o curiozitate ascunsa in scrinul cu scrisori din tinerete si sa le transmita, ca o suava amintire, din tata in fiu. Inca nu e ceasul pierdut, ca sa prinda bine vreodata.

Adica, nu exclud scenariul cand, peste o suta de ani, generatiile viitoare vor citi in presa stirea despre o licitatie din Chicago, unde tocmai au fost adjudecate doua valori romanesti de exceptie: un timbru cap de bour din secolul XIX, cu un million de dolari, si un bon fiscal cap de Boc, din secolul XXI, cu doua milioane.