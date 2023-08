Premierul moldovean ii cere lui Boc deschiderea urgenta a frontierei Lipcani-Radauti

Premierul moldovean Zinaida Greceanii i-a transmis, joi, omologului Emil Boc un mesaj prin care solicita deschiderea urgenta a punctului de frontiera Lipcani-Radauti.

Mesajul a fost transmis prin intermediul ministrului pentru IMM-uri, Constantin Nita, aflat intr-o vizita oficiala la Chisinau, informeaza NewsIn.

Autoritatile moldovene au declarat ca Romania, care nu a finalizat lucrarile de partea sa, este responsabila pentru tergiversarea deschiderii podului de la Radauti-Lipcani, distrus in cel de-al Doilea Razboi Mondial si restabilit pe banii Uniunii Europene, care a alocat in acest sens 11 milioane euro.

Ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii, Constantin Nita, a spus intr-o conferinta de presa ca, in urma adoptarii bugetului pentru anul in curs, vor fi alocati banii necesari pentru lucrarile de amenajare a postului vamal Lipcani-Radauti.

Discutia vine in contextul in care duminica langa acest pod a avut loc un protest al opozitiei fata de tergiversarea de catre autoritatile moldovene a deschiderii unui post vamal care ar permite punerea in circuit a podului finalizat inca din 2006.

