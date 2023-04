Seful APM, schimbat la ordinul lui Boc - riscam sa pierdem sute de milioane

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a anuntat ca-l va schimba din functie, luni, pe seful Agentiei pentru Protectia Mediului, Iosif Nagy, alaturi de conducerea istitutiei, dupa ce premierul Emil Boc s-a aratat nemultumit de faptul ca Romania risca sa piarda sute de milioane de euro, din cauza suspendarii tranzactiilor cu emisii de carbon.

"Capul sefului Agentiei de Protectie a Mediului trebuie sa fie pe masa, daca acest lucru se va intampla. Vreau un plan foarte, foarte riguros ca in maximum sase luni sa se poata relua tranzactionarea acestor certificate, dar vreau capete jos, daca o asemenea decizie se ia impotriva Romaniei si cei vinovati sa plateasca", a declarat primul-ministru, conform Mediafax, citata de Romania Libera.

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely a spus ca Romania are, incepand din 2007, obligatia de a raporta Comitetului de Conformare - Ramura de Implementare a Protocolului de la Kyoto inventarul de emisii de gaze, insa in momentul preluarii mandatului de ministru a constatat ca nu s-a facut nimic in acest sens, motiv pentru care s-au initiat sase studii, care vor fi gata insa doar spre sfarsitul anului.

"Avem din 2007 obligatia sa raportam acestei comisii inventarul de emisii de gaze. Din pacate, cei dinaintea mea - si o spun cu toata responsabilitatea, nu-mi place sa dau vina pe altii - n-au facut nimic in sensul de a profesionaliza aceste inventar. Am sesizat ca de mai multi ani trebuia sa facem aceste studii, am pornit cu doua studii in 2010 si in acest an cu inca patru, sunt studii complexe, toate sunt in derulare si se vor finaliza spre sfarsitul anului. In mai-iunie, a pornit procedura de analiza a eventualei suspendari, am avut mai multe informari, ultima miercuri in Guvern, un memorandum. S-ar putea ca luni sa ne suspende o perioada, sper sa nu dureze mai tarziu de sfarsitul anului", a spus Borbely, care a adaugat ca, in perioada suspendarii, Romania nu mai poate tranzactiona "certificatele verzi" si ca "responsabilitatea era a ANPM, care trebuia sa se ocupe".

Romania va pierde cateva sute de milioane de euro daca nu va mai putea sa vanda aceste certificate de emisii de carbon. Statul roman, care are emisii de gaze cu efect de sera la un nivel care ii permite sa vanda aceste certificate statelor care elimina in aer mai mult decat limita admisa, in baza Protocolului de la Kyoto.