Emil Boc a acceptat sa faca parte din Fundatia Miscarea Populara

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat, duminica, ca a acceptat sa faca parte din Fundatia Miscarea Populara.

"Am acceptat invitatia lui Marian Preda de a face parte din Fundatia Miscarea Populara", a spus Emil Boc, adaugand ca poate contribui la unificarea dreptei si castigarea alegerilor din 2014.

Fostul premier a mai declarat ca actuala Putere nu face decat sa tina in Guvern oameni cu un "picior in puscarie", asa ca mesajul transmis sufera si el.

"Cand tii in Guvern oameni la un pas de puscarie sau cu procese pe rol, ce mesaj transmiti?", a declarat Boc, la evenimentul organizat de Fundatia Miscarea Populara la Cluj-Napoca.

"Cum puteti sa dati un mesaj de incredere?", a revenit el, mentionand ca romanii "vad diferenta intre ce a fost cand eram la guvernare, cand statul de drept era aparat (...), cand erau importante prestigiul institutiilor si mesajul pe care il dai oamenilor" si situatia actuala.

Fostul premier a atras atentia ca "nicaieri in UE nu veti gasi atacuri brutale la adresa statului de drept", asa cum se intampla in Romania, sustinand ca institutiile democratice nu pot functiona fara democrati.

Atacand subiectul reformei constitutionala, Emil Boc a afirmat ca, in prezent cei de la Putere sunt "orbiti de ambitii". Potrivit acestuia, este obligatoriu sa fie stabilite limitele puterii. "Puterea trebuie sa opreasca puterea prin mecanismele constitutionale", a spus el, mentionand ca "e nevoie de echilibrul institutiilor in stat. Cum l-ai dezmembrat, democratia e in pericol", a punctat el.

Emil Boc e de parere ca acesta e drumul pe care a pornit Romania, din cauza politicienilor USL, ceea ce pentru Romania poate insemna inclusiv "probleme cu fondurile europene".

